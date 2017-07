Reedycja płyty braci Kaplińskich zawiera zupełnie nową poligrafię, przygotowaną specjalnie pod ten projekt. Ponadto Pezet i Małolat nagrali dwa zupełnie nowe numery: "Pragniesz" i "Antananarywa". Do pierwszego z nich powstał teledysk.

Wydawnictwo "Dziś w moim mieście" trafiło do klasyki polskich albumów hip-hopowych. Na oryginalny krążek złożyło się 13 utworów, a wśród producentów pracujących nad płytą znaleźli się: Czarny HIFI, Donatan, The Returners, Szczur i DJ B. Gościnnie na płycie pojawili się Grizzlee, VNM, Małpa i legendarny zespół Molesta. Dodatkowym smaczkiem na wydawnictwie była współpraca z włoskim raperem Fabri Fibrą.

Tracklista reedycji albumu "Dziś w moim mieście":

1. Pezet/Małolat (Intro) (prod. The Returners)

2. Zaalarmuj (prod. Czarny HIFI)

3. Dziś w moim mieście (gościnnie Grizzlee) (prod. Donatan)

4. Jestem sam (prod. Czarny HIFI)

5. Nagapiłem się (gościnnie Małpa) (prod. The Returners)

6. Gdzie byśmy dziś byli (prod. Czarny HIFI)

7. Koka (gościnnie VNM) (prod. DJ. B)

8. Co by to zmieniło" (gościnnie Molesta Ewenement, Grizzlee)

9. Dopamina" (prod. Czarny HIFI)

10. Hip Hop robi dla mnie" (gościnnie Fabri Fibra) (prod. Czarny HIFI)

11. Tak łatwo było (prod. Czarny HIFI)

12. Odkąd ostatnio gadaliśmy (gościnnie Diox)

13. Chciałbym uciec stąd (Outro) (prod. Czarny HIFI)

14. Antananarywa (prod.Auer)

15. Pragniesz (prod. Auer, cuty DJ Panda)