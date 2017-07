Na pierwsze miejsce powrócił album "Egzotyka". Na trzecim pojawiła się nowość. Nawet nie zerkając na zestawienie można obstawiać, że to polski hip-hop.

Ubiegłotygodniowy lider - Tede & Sir Mich pozostaje w pierwszej dziesiątce. W zestawieniu pojawiły się nowości - to płyty z nagraniami Czesława Niemena oraz reedycja pierwszego albumu Zbigniewa Wodeckiego. Mamy też - zapewne efektem wspaniałego koncertu na Openerze, składankę największych hitów Foo Fighters.

Widzimy też sporą obecność składanek wakacyjnych - jak co roku jest to znak sezonu. Warto zwrócić na mocną - kolejny tydzień - obecność w pierwszej dziesiątce Rogera Watersa.

1. Quebonafide - "Egzotyka"

2. Różni wykonawcy - "Bravo Hits Lato 2017"

3. (N) Dudek P56 - "Progres 2"

4. Zbigniew Wodecki - "Złota kolekcja - zacznij od Bacha"

5. Imagine Dragons - "Evolve"

6. Tede & Sir Mich - "Skrrrt"

7. Roger Waters - "Is This The Life We Really Want?"

8. Ed Sheeran - "Divide"

9. Kazik & Kwartet Proforma - "Tata Kazika Kontra Hedora"

10. LP - "Lost On You"

11. Różni wykonawcy - "RMF FM Muzyka najlepsza pod słońcem 2017"

12. Zbigniew Wodecki - "The Best - Zacznij od Bacha"

13. Wojciech Młynarski - "Złota kolekcja - Absolutnie (2017)"

14. O.S.T.R. - "MTV Unplugged - akustycznie"

15. Zbigiew Wodecki, Mitch&Mitch - "1976: A Space Odyssey"

16. Alvaro Soler - "Eterno Agosto"

17. Mrozu - "Zew"

18. Różni wykonawcy - "Męskie granie 2016"

19. Rózni wykonawcy - "Pamiętajmy o Osieckiej - kolekcja okularników"

20. Mateusz Ziółko - "Na nowo"

21. (N) Czesław Niemen - "Vol.1 / Vol.2 - Marionetki (2016)"

22. (N) Łona i Webber - "Koniec żartów (2017)"

23. Harry Styles - "Harry Styles"

24. O.S.T.R. - "Życie po śmierci"

25. The Weeknd - "Starboy"

26. Rest Dix37, Dudek P56 - "Ja to hip hop"

27. Depeche Mode - "Spirit"

28. Dawid Podsiadło - "Annoyance and Disappointment"

29. Różni wykonawcy - "Muzyka Radia Zet na lato 2017"

30. Zbigniew Wodecki - "Debiut 1976"

31. Mela Koteluk - "Migracje"

32. Artic Monkeys - "AM"

33. Kali, Pawbeats - "Chakra"

34. Patrycja MArkowska - "Krótka płyta o miłości"

35. Piękni i młodzi - "Tak już bez ciebie"

36. Lorde - "Melodrama"

37. Różni wykonawcy - "Smooth Jazz Cafe 16"

38. Kortez - "Bumerang"

39. (N) Calvin Harris - "Funk Wav Bounces Vol. 1"

40. Dżem - "The Singles"

41. Paluch - "Ostatni krzyk osiedla"

42. (N) Foo Fighters - "Greatest Hits"

43. Deep Purple - "Infinite"

44. Grzegorz Hyży - "Momenty"

45. Małach, Rufuz - "Projekt Independent"

46. Shakira - "El Dorado"

47. Rózni wykonawcy - "Hity na czasie - lato 2017"

48. Katy Perry - "Witness"

49. Nizioł + Goście - "Banita Mixtape"

50. Metallica - "Hardwired... To Self-Destruct