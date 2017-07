Informację o nagłej zapaści wokalisty potwierdził oficjalny fanpage zespołu Depeche Mode. W oficjalnej informacji napisał do fanów, że po hospitalizacji Dave'a Gahana zespół ruszy dalej w trasę, dzięki czemu koncerty w Kijowie, a także występ w piątek w Warszawie nie są zagrożone. Według nieoficjalnych informacji Dave Gahan miał problemy z jelitami.

We are happy to report that Dave's condition has improved and we will be continuing onwards to Ukraine today for the show in Kiev tomorrow night. The band are looking forward to the last shows on the European summer tour and seeing all of the fans in Kiev tomorrow, in Warsaw on Friday and in Cluj on Sunday.

To the fans who had tickets to last night's show in Minsk, we are looking at all options and will have more information in the next few days. Thank you for all of your support and good wishes last night and this morning.