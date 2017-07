W zestawieniu widać wyraźnie wakacyjne rozprężenie - mniej chodzimy do sklepów, mniej zamawiamy przez internet, a jeśli już to sięgamy po składanki przebojów i klasykę. W pierwszej dziesiątce, wliczając w to koncertowy album Leonarda Cohena, mamy aż pięć tego typu płyt.

Niespodzianką, by nie powiedzieć sensacją jest dopiero 27. pozycja albumu "4:44" Jay-Z. Płyta o której mówiono wszędzie nie znalazła w Polsce wielu nabywców. Pytanie otwarte: czy równie niechętnie Jay-Z słuchaliśmy w serwisach streamingowych? O tym przekonamy się niebawem.

Wakacyjne rozprężenie widać tez po liczbie nowości. Zaledwie dwie nowe płyty to nic zaskakującego w tym czasie.

1 - Leonard Cohen - Live In London

2 - Różni Wykonawcy - Bravo Hits Lato 2017

3 - Quebonafide - Egzotyka

4 - Zbigniew Wodecki - The Best - Zacznij Od Bacha

5 - Coldplay - A Head Full Of Dreams

6 - Zbigniew Wodecki - Złota Kolekcja - Zacznij Od Bacha

7 - Ed Sheeran - Divide

8 - Różni Wykonawcy - RM FM Muzyka Najlepsza Pod Słońcem 2017

9 - Sia - This Is Acting

10 - Imagine Dragons - Evolve

11 - Różni Wykonawcy - Męskie Granie 2016

12 - Alvaro Soler - Eterno Agosto

13 - Mateusz Ziółko - Na Nowo

14 - Tede & Sir Mich - Skrrrt

15 (N) - The Vamps - Night & Day

16 - LP - Lost On You

17 - Kazik & Kwartet Proforma - Tata Kazika Kontra Hedora

18 - Mrozu - Zew

19 - Zbigniew Wodecki, Mitch&Mitch - 1976: A Space Odyssey

20 - Kali x Pawbeats - Chakra

21 - Sylwia Grzeszczak - Tamta Dziewczyna

22 - Dudek P56 - Progres 2

23 - O.S.T.R. - Mtv Unplugged - Autentycznie

24 - O.S.T.R. - Życie Po Śmierci

25 - Roger Waters - Is This The Life We Really Want?

26 - Depeche Mode - Spirit

27 (N) - Jay-Z - 4:44

28 - Muzyka Filmowa - Fifty Shades Darker

29 - Anna Maria Jopek & Gonzalo Rubalcaba - Minione

30 - Harry Styles - Harry Styles

31 - Grzegorz Hyży - Momenty

32 - Katy Perry - Witness

33 - Różni Wykonawcy - Hity Na Czasie - Lato 2017

34 - Dawid Podsiadło - Annoyance And Disappointment

35 - Dżem - The Singles

36 - Decapitated - Anticult

37 - Sławomir - The Greatest Hits

38 - Kortez - Bumerang

39 - Piękni I Młodzi - Tak Już Bez Ciebie

40 - Różni Wykonawcy - Najlepsze Hity Dla Ciebie - Tropical Summer Vol.2

41 - Arctic Monkeys - Am

42 - Organek - Czarna Madonna

43 - Rest Dix37, Dudek P56 - Ja To Hip Hop

44 - Deep Purple - Infinite

45 - Różni Wykonawcy - Best Of Disco Polo

46 - Różni Wykonawcy - Kids Super Hits

47 - Michael Jackson - Number Ones

48 - Organek - Głupi

49 - Małach/Rufuz - Projekt Independent

50 - Natalia Szroeder - Natinterpretacje