O zespole Bully zaczęło być głośno w 2015 r. za sprawą debiutanckiego krążka "Feels Like". Zespół powstał w 2013 r., a na jego czele stanęła Alicia Bognanno. Wraz z gitarzystą Claytonem Parkerem i basistą Reecem Lazarusem artystka nagrała debiutancki krążek w studiu Electrical Audio, w którym wówczas pracowała. Album spotkał się z uznaniem krytyków, a o samej Alicii zrobiło się w Stanach głośno. Po premierze płyty grupa wyruszyła w trasę i zagrała między innymi na takich prestiżowych festiwalach jak Bonnaroo, Lollapalooza, Pitchfork Music Festival czy ACL.

Oto tracklista:

1. Feel the Same

2. Kills to Be Resistant

3. Running

4. Seeing It

5. Guess There

6. Blame

7. Focused

8. Not the Way

9. Spiral

10. Either Way

11. You Could Be Wrong

12. Hate and Control