Album został wyprodukowany przez Davida Kostena (Everything Everything, Bat For Lashes). "The Spark" to nowy początek, światełko na końcu tunelu. Kiedy wszystko wydaje się rozpadać dostrzegasz wyjście z trudnej sytuacji – mówi lider grupy Rou Reynolds.

W 2015 r. Rou stracił grunt pod nogami. Okazjonalnie, przez wiele lat, doświadczał ataków paniki. Przez dłuższy czas ignorował problem, aż do momentu pamiętnego lata. Obciążony intensywnym życiem w trasie oraz presją z tym związaną Rou zaczął się ratować farmaceutykami, co przyniosło efekt odwrotny od pożądanego. W tym samym czasie świat borykał się ze swoimi problemami - Brexitem, Trumpem i terroryzm.

"Live Outside" to pierwszy zwiastun nowego wydawnictwa. 9 grudnia zespół wystąpi w warszawskiej Proximie.