Koncert rozpocznie się w sobotę, 5 sierpnia o godzinie 19:00.

Gra i tworzy znakomitą muzykę pełną kompozytorskiego rozmachu, wyrafinowanych harmonii i niespotykanych współbrzmień. W jego autorskich projektach uczestniczyli m. in. Tomasz Stańko, Leszek Możdżer, Stanisław Soyka i Anna Maria Jopek. Uczestniczył w niezliczonej ilości projektów i nagrań takich artystów jak: Urszula Dudziak, Ewa Bem, Jan „Ptaszyn” Wróblewski, Janusz Muniak, Tomasz Szukalski. Gitarzysta Jazzowy roku 2012, 2013 i 2014 wg Jazz Forum, sześciokrotnie nominowany do na­grody Fryderyka.

Sextet Napiórkowskiego to zbiór osobowości, prawdziwy „All Stars". Ich muzyka to „wirtuozerskie improwizacje, wysublimowana liryka i żywiołowa ekspresja”.

Marek Napiórkowki. Czołowy polski gitarzysta i kompozytor, który od wielu lat realizuje się jako artysta wszechstronny, budując własny, niepowtarzalny język muzyczny. Od początku swojej kariery Napiórkowski pojawia się na szczytach polskich rankingów, a nieprzerwanie od 2012 roku, głosami czytelników Jazz Forum, wybierany jest Jazzowym Gitarzystą Roku.

Doceniany przez branżę i krytykę - ośmiokrotnie nominowany do prestiżowej Nagrody Muzycznej FRYDERYK w kategoriach Jazzowy Muzyk Roku oraz Jazzowy Album Roku.

Nagrał ponad 150 płyt z różnymi wykonawcami. Na szczególną uwagę zasługują jego albumy solowe: „Nap” (z udziałem m. in. Anny Marii Jopek, Leszka Możdżera i Henryka Miśkiewicza, „Wolno” (uzyskał status złotej płyty, zagrali na niej m. in. Grégoire Maret, Mino Cinelu, Michał Miśkiewicz i Robert Majewski, „KonKubiNap” (koncertowy album nagrany z Robertem Kubiszynem i Cezarym Konradem), UP! (z udziałem Clarence'a Penna, Adama Pierończyka, Krzysztofa Herdzina, Henryka Miśkiewicza, Roberta Kubiszyna i nonetu muzyków symfonicznych), „Celuloid” (duet z Arturem Lesickim).

Podczas osiemnastoletniej współpracy z Anną Marią Jopek, partycypował we flagowych projektach artystki, będąc jednocześnie jej najbliższym muzycznym partnerem. Spośród wielu przedsięwzięć z artystką należy wymienić album Pat Metheny&Anna Maria Jopek "Upojenie" orar trasy koncertowe "Jo&Co" z udziałem Richarda Bony, Mino Cinelu i Dhafera Youssefa; wspólny koncert z Ivanem Linsem oraz projekty: "Polanna" z udziałem Gonzalo Rubalcaby i Gila Goldsteina oraz "Sombremesa" z udziałem Yami, Marito Marquez czy João Balão.

Jako współproducent i autor większości kompozycji od kilkunastu lat towarzyszy karierze Doroty Miśkiewicz.

Od 2010 roku jest gospodarzem Jeleniogórskiego Festiwalu Jazzowego. Jest inicjatorem orkiestrowego przedsięwzięcia będącego hołdem dla muzyki zespołu Dire Straits, który realizuje z Kubą Badachem i Krzysztofem Herdzinem oraz czołowymi polskimi orkiestrami symfonicznymi.

Koncertował w Japonii, USA, Meksyku, Brazylii, Kanadzie, Indonezji, Chinach, Rosji i większości krajów Europy.