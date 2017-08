Zawsze, kiedy odchodzi muzyk nadrabiamy zaległości w dyskografii. Po samobójczej śmierci Chestera Bennigtona, lidera Linkin Park, do zestawiania trafiło aż pięć płyt formacji, łącznie ze słynny pierwszym krążkiem "Hybrid Theory".

W pierwszej dziesiątce znalazły się też albumy Coldplay, muzyka z filmu "Ciemniejsza strona Greya" i aż dwie składanki z przebojami Zbigniewa Wodeckiego.

Składanki różnych przebojów, naszykowane z myślą o wakacjach, sprzedają się w tym roku bardzo dobrze - widać jest dużo radiowych hitów, które chcemy odtwarzać podczas podróży lub na imprezach.

Letnie przesilenie na OLIS spodziewane jest dopiero w drugiej połowie sierpnia.

1. Leonard Cohen - Live in London

2. (N) Lana Del Rey - Lust for Life

3. Różni wykonawcy - Bravo Hits Lato 207

4. Coldplay - A Head Full Of Dreams

5. Quebonafide - Egzotyka

6. Zbigniew Wodecki - The Best - Zacznij od Bacha

7. Linkin Park - One More Lights

8. Muzyka Filmowa - Fifty Shades Darker

9. Rózni wykonawcy - RMF FM Muzyka Najlepsza pod Słońcem 2017

10. Zbigniew Wodecki - Złota Kolekcja - Zacznij od Bacha

11. Ed Sheeran - Divide

12. Alvaro Solero - Eterno Agosto

13. Rózni wykonawcy - Męskie granie 2016

14. Imagine Dragons - Evolve

15. Grzegorz Hyży - Momenty

16. Linkin Park - Meteora

17. Mrozu - Zew

18. Depeche Mode - Spirit

19. LP - Lost On You

20. Kazik & Kwartet Pro Forma - Tata Kazika Kontra Hedora

21. Zbigniew Wodecki, Mitch&Mitch - 1976. A Space Oddysey

22. Tede & Sir Mitch - Skrrrt

23. (N) Różni wykonawcy - RMF ON - Polskie przeboje (2017)

24. Linkin Park - Hybrid Theory

25. O.S.T.R. - MTV Unplugged - Autentycznie

26. (N) Różni wykonawcy - Disco Hit Festoval - Kobylanica 2017

27. Roger Waters - Is This The LIfe We REally Want?

28. Kali, Pawbeats - Chakra

29. Mateusz Ziółko - Na nowo

30. O.S.T.R. - Życie po śmierci

31. Linkin Park - Living Things

32. Kortez - Bumerang

33. Dawid Podsiadło - Annoyance and Disappointment

34. Dudek P56 - Progres 2

35. Sia - This Is Acting

36. Sławomir - The Greatest Hits

37. Harry Styles - Harry Styles

38. Sylwia Grzeszczak - Tamta Dziewczyna

39. Dżem - The Singles

40. Piękni i młodzi - Tak już bez ciebie

41. Anna Maria Jopek & Gonzalo Rubalcaba - Minione

42. Artic Monkeys - AM

43. (N) Różni wykonawcy - Swing & The City. Platinum Edition

44. Sade - The Ultimate Collection

45. Linkin Park - Minutes To Midnight

46. (N) Różni wykonawcy - Blues & The City. Platinum Edidtion

47. Ania Dąbrowska - Dla naiwnych marzycieli

48. Lana Del Rey - Born To Die

49. Michael Jackson - Number Ones

50. (N) Różni Wykonawcy - The Best - Lata 80': Runął już ostatni mur