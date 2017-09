Płyta "To Be Loved" na OLIS jest już dziewiętnaście tygodni. Michael Buble ma w Polsce mnóstwo fanów. Wystarczyło, że część z nich poszła do sklepów (zanęcona obniżką ceny?), by wakacyjny czas wyprowadzić album "To Be Loved" na pierwsze miejsce zestawienia.

W pierwszej piątce - co nie jest częstym zjawiskiem - jest tylko jedna płyta. Sporo w zestawieniu jest natomiast składanek, które zabieramy na wakacyjny wypoczynek.

W tym tygodniu mamy cztery nowości. Na jedenastym miejscu pojawił się przygotowany we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego krążek Moniki Borzym "Jestem przestrzeń". Na czternastym miejscu jest nowa płyta Arcade Fire. "Everything Now" zbiera nienajlepsze recenzje, choć był to jeden z faworytów do sprzedaży tysięcy egzemplarzy.

Na 18. i 19. miejscu trafiły reedycje płyt Peji i Slums Attack.

1 - Michael Buble - To Be Loved

2 - Różni Wykonawcy - Bravo Hits Lato 2017

3 - Leonard Cohen - Live In London

4 - Lana Del Rey - Lust For Life

5 - Quebonafide - Egzotyka

6 - Różni Wykonawcy - Męskie Granie 2016

7 - Różni Wykonawcy - RMF FM Muzyka Najlepsza Pod Słońcem 2017

8 - Coldplay - A Head Full Of Dreams

9 - Grzegorz Hyży - Momenty

10 - Ed Sheeran - Divide

11 (N) - Monika Borzym - Jestem Przestrzeń

12 - Zbigniew Wodecki - Złota Kolekcja - Zacznij Od Bacha

13 - Zbigniew Wodecki - The Best - Zacznij Od Bacha

14 (N) - Arcade Fire - Everything Now

15 - Imagine Dragons - Evolve

16 - Alvaro Soler - Eterno Agosto

17 - Linkin Park - One More Light

18 (N) - Peja/Slums Attack - Szacunek Ludzi Ulicy (2017)

19 (N) - Slums Attack - I Nie Zmienia Się Nic (2017)

20 - Muzyka Filmowa - Fifty Shades Darker

21 - Mrozu - Zew

22 - Kali, Pawbeats - Chakra

23 - Zbigniew Wodecki, Mitch&Mitch - 1976: A Space Odyssey

24 - Tede & Sir Mich - Skrrrt

25 - Różni Wykonawcy - Rmf On - Polskie Przeboje (2017)

26 - Lp - Lost On You

27 - Kazik & Kwartet Proforma - Tata Kazika Kontra Hedora

28 - O.S.T.R. - Życie Po Śmierci

29 - O.S.T.R. - Mtv Unplugged - Autentycznie

30 - Różni Wykonawcy - Disco Hit Festival - Kobylnica 2017

31 - Roger Waters - Is This The Life We Really Want?

32 - Depeche Mode - Spirit

33 - Sławomir - The Greatest Hits

34 - Paluch - Ostatni Krzyk Osiedla

35 - Dudek P56 - Progres 2

36 - Kortez - Bumerang

37 - Harry Styles - Harry Styles

38 - Peja, Slums Attack - Remisja (Prod. Brahu)

39 - Sia - This Is Acting

40 - Dawid Podsiadło - Annoyance And Disappointment

41 - Linkin Park - Meteora

42 - Dżem - The Singles

43 - Mateusz Ziółko - Na Nowo

44 - Arctic Monkeys - Am

45 - Ania Dąbrowska - Dla Naiwnych Marzycieli

46 - Nocny Kochanek - Zdrajcy Metalu

47 - Piękni I Młodzi - Tak Już Bez Ciebie

48 - Dżem - Złota Kolekcja (Złoty Paw)

49 - Jano Pw - Senna Powieka

50 - Anna Maria Jopek & Gonzalo Rubalcaba - Minione