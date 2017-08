"Lilies" trafi na półki sklepowe 6 października nakładem wytwórni Le Label/Play It Again Sam. Na płycie znajdzie się 9 autorskich utworów.

W 2014 r. ukazał się drugi album artystki "No Deal", który ugruntował jej pozycję na rodzimym rynku muzycznym. Melanie, często nazywana belgijską Billie Holiday, została określona przez znanego brytyjskiego DJ’a Gillesa Petersona jako najbardziej ekscytująca postać w świecie jazzu. Efektem tej fascynacji był krążek z remixami "No Deal Remixed", rekomendowany przez samego Petersona. W zeszłym roku do sprzedaży trafiła EP-ka "Blackened Cities" z 25-minutowym utworem inspirowanym post-industrialnym krajobrazem.