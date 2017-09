W momencie, w którym nie nie ukazała się żadna "mocna" nowość, wiadomym było, że na pierwszym miejscu wciąż utrzyma się album Michaela Buble. Wyprzedane koncerty, złote płyty, a nawet duet z polską wokalistką (sprzed dwóch lat z Margaret) sprawiają, że Buble ma niezaprzeczalnie mocną pozycję w naszym kraju.

Na drugim miejscu znalazła się grupa... Abba, co można skomentować tylko wakacyjnym przestojem. Trzecie miejsce to tradycyjnie popularna składanka magazynu Bravo. Bardzo wysoko jest natomiast płyta z muzyką nie do końca lekką, łatwą i przyjemną, czyli zestawienie nagrań, które towarzyszą tegorocznej trasie "Męskie Granie"

Co pojawiło się nowego? Na 22. miejscu album "Together" Marcusa & Martinusa, na 28. Kesha z albumem "Rainbow", natomiast "Mixtape Vol. 5" od DJ Decksa znalazł się na 30. miejscu.

W zestawieniu roi się od składanek, płyt w stylu "The Best Of". Oczywiście znajdziemy kilka tegorocznych hitów z rodzimej sceny. Warto też zauważyć, że przez bardzo długi czas w pierwszej dziesiątce utrzymuje się album Zbigniewa Wodeckiego - to dowód, że jego piosenki mają dla nas wartość ponadczasową.

1. Michael Buble - To Be Loved

2. Abba - 18 Hits

3. Różni Wykonawcy - Bravo Hits Lato 2017

4. Różni Wykonawcy - Męskie Granie 2016

5. Lana Del Rey - Lust For Life

6. Zbigniew Wodecki - The Best - Zacznij Od Bacha

7. Quebonafide - Egzotyka

8. Zbigniew Wodecki, Mitch&Mitch - 1976: A Space Odyssey

9. Różni Wykonawcy - RMF FM Muzyka Najlepsza Pod Słońcem 2017

10. Ed Sheeran - Divide

11. Alvaro Soler - Eterno Agosto

12. Coldplay - A Head Full Of Dreams

13. Imagine Dragons - Evolve

14. Zbigniew Wodecki - Złota Kolekcja - Zacznij Od Bacha

15. Mateusz Ziółko - Na Nowo

16. Sławomir - The Greatest Hits

17. Mrozu - Zew

18. O.S.T.R. - MTV Unplugged - Autentycznie

19. Kazik & Kwartet Proforma - Tata Kazika Kontra Hedora

20. Alicja Majewska - Wszystko Może Się Stać

21. Sylwia Grzeszczak - Tamta Dziewczyna

22. (N) Marcus & Martinus - Together

23. Tede & Sir Mich - Skrrrt

24. LP - Lost On You

25. Różni Wykonawcy - RMF On - Polskie Przeboje (2017)

26. Kali x Pawbeats - Chakra

27. Muzyka Filmowa - La La Land

28. (N)- Kesha - Rainbow

29. Nocny Kochanek - Zdrajcy Metalu

30. (N) DJ Decks - Mixtape Vol. 5 (2017)

31. Guns N'Roses - Greatest Hits

32. Różni Wykonawcy - Disco Hit Festival - Kobylnica 2017

33. Dżem - The Singles

34. Linkin Park - One More Light

35. Kortez - Bumerang

36. Różni Wykonawcy - The Best Of Disco Polo 2017 Vol.2

37. Dawid Podsiadło - Annoyance And Disappointment

38. Arctic Monkeys - AM

39. Jano PW - Senna Powieka

40. Ania Dąbrowska - Dla Naiwnych Marzycieli

41. Akcent - Diamentowa Kolekcja Disco Polo: Akcent

42. Sia - This Is Acting

43. O.S.T.R. - Życie Po Śmierci

44. Margaret - Monkey Business

45. Dudek P56 - Progres 2

46. Depeche Mode - Spirit

47. Różni Wykonawcy - Vox Fm - Hit Na Drogę 2017

48. Małach/Rufuz - Projekt Independent

49. Michael Jackson - Number Ones

50. Harry Styles - Harry Styles