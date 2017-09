O wydarzeniach tegorocznej edycji jednej z najpopularniejszych w Polsce imprez muzycznych opowiadali jej organizatorzy oraz artyści, który wystąpią na opolskiej scenie, podczas czwartkowej konferencji prasowej w Telewizji Polskiej.

Jednym z najważniejszych wydarzeń festiwalowych będzie jubileuszowy koncert Maryli Rodowicz, wykonawczyni takich przebojów jak „Małgośka” czy „Niech żyje bal”. Jubileusz pracy artystycznej Rodowicz świętować będzie 15 września pod hasłem „Wariatka tańczy – 50 lat na scenie”.

To będzie dla mnie wyjątkowy koncert. I, dodatkowo, moje 37. Opole. Mogę więc powiedzieć, że pół życia spędziłam na tej scenie – powiedziała piosenkarka. - Będzie się dużo działo, będzie wielu zaproszonych gości. Przygotowujemy się do tego koncertu od kwietnia – dodała Rodowicz.

W programie koncertu znajdą się najsłynniejsze piosenki wokalistki w nowych aranżacjach. Obok Rodowicz wystąpią twórcy młodszego pokolenia, wykonując piosenki w duetach z "jubilatką" lub przedstawiając autorskie interpretacje piosenek z jej repertuaru. Wystąpią m.in. Pectus, Cleo, Feel, Doda, Blue Cafe, Mateusz Ziółko i Piotr Cugowski. Towarzyszyć im będzie Opole Gospel Choir.

Dodatkowo zaprezentowane zostaną archiwalne materiały filmowe, przypominające najważniejsze wydarzenia z artystycznego życia Rodowicz. Jednym z gości koncertu będzie Doda. - Nie możemy się doczekać. Uwielbiamy Marylę, szanujemy ją; jest naszą dumą narodową i cieszymy się, że możemy być częścią tego koncertu – podkreśliła piosenkarka.

Pierwszy dzień festiwalu zostanie zamknięty koncertem w ramach „Debiutów”. O wyborze najlepszego debiutującego artysty zadecyduje jury konkursowe, a także widzowie, głosujący przez SMS-y lub aplikacje. Debiutanci wykonają autorskie kompozycje. Zagrają m.in. Sen, Karolina Leszko, Ravel, Octavia, MOA, Dominika Ptak i Aneta Nayan.

Zgodnie z festiwalową tradycją zaplanowano także „Koncert premier”, który odbędzie się 16 września. - Największe gwiazdy współczesnej sceny rozrywkowej rywalizują o tytuł najlepszej premiery roku – zapowiedzieli organizatorzy. O zwycięstwo ubiegać się będą tacy twórcy jak m.in. Katarzyna Cerekwicka, Zakopower, Pectus, Krzysztof Kiljański i Izabela Trojanowska. W koncercie gościnnie wystąpią także zespół Feel, Kombii i Stan Borys.

Drugi jubileusz, jaki świętowany będzie podczas tegorocznego Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, poświęcony będzie twórczości Jana Pietrzaka, satyryka, autora i wykonawcy piosenek, twórcy „Kabaretu Hybrydy” oraz „Kabaretu pod Egidą”. 16 września „legenda polskiego kabaretu wykona swoje słynne utwory. Opowieść Jana Pietrzaka poprowadzi widzów z PRL-u do Polski” – zapowiedziano.

Jak powiedział sam Pietrzak, „chcemy zrobić koncert piosenek, które nam się podobają, które lubimy. Rezygnujemy z żartów i satyry ponieważ nie mamy wystarczająco wiele czasu”. - Będą goście, będzie debiutantka, zaproszone zespoły z Wrocławia i Wybrzeża (…) Powiększamy zespół kabaretowy – na ogół mamy w nim 5 osób, a teraz będzie ich 10. Cieszę się bardzo, że zostałem zaproszony do Opola – dodał. Wystąpią m.in.: Paulina Grochowska, zespół Zayazd, Julia Heichel, Bartek Kurowski, Natalia Sikora, Projekt Patrioci, Grupa Świt i Ryszard Makowski.

Ostatnimi akcentami 54. Festiwalu w Opolu będą niedzielne koncerty „Od Opola do Opola” i „After Party”. - Chcemy powrócić do koncertów galowych. Kiedyś była taka tradycja, że w niedzielę spotykali się zwycięzcy premier, debiutów i wszystkich koncertów i mieli swoje święto. Chcemy, aby ten koncert był świętem tego, co wydarzyło się w tym roku. Będzie to konglomerat najważniejszych zdarzeń polskiej sceny muzycznej – będą jubileusze, będziemy także wspominać artystów, którzy od nas odeszli – zapowiedzieli organizatorzy.

Szczegółowy program 54. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej Opole 2017 dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.festiwalopole.com.