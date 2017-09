Na drugim miejscu znalazł się Kult z albumem koncertowym, którego nazwa, jak i okładka łudząco przypomina pewne dzieło Deep Purple. Na tym jednak podobieństwa się kończą, a fani muzykę z oklaskami od jednej z najpopularniejszych w naszym kraju kapel przyjmą zawsze z przyjemnością.

Trzecie miejsce to kontrowersyjny, bo wyklęty przez świat hip-hopu, Taco Hemingway. Jednak marka, którą wyrobił sobie poprzednimi albumami sprawiły, że i tym razem, mimo fatalnych recenzji, fani podążyli do sklepu.

Dwie ciekawe nowości pojawiły się w 2. dziesiątce. Zarówno The National, jak i Nothing But Thieves specjalnie nikomu przedstawiać nie trzeba. Jednak pojawienie się ich tak wysoko pozwala zachować dobra wiarę na temat gustu kupujacych płyty w naszym kraju.

Oto pełne zestawienie - (N) oznacza nowość w zestawieniu.

1. Sting – The Best Of 25 Years

2. (N) Kult – Made In Poland

3. Taco Hemingway – Szprycer

4. U2 – 18 Singles

5. (n) Planet ANM – Flashback

6. Różni Wykonawcy – Męskie Granie 2016

7. Różni Wykonawcy – Bravo Hits Lato 2017

8. Natalia Przybysz – Światło Nocne

9. Quebonafide – Egzotyka

10. Zbigniew Wodecki – The Best – Zacznij Od Bacha

11. (N) The National – Sleep Well Beast

12. Leonard Cohen – You Want It Darker

13. Różni Wykonawcy – Mój Empik – Moja Muzyka: Polska Muzyka Vol.2

14. (N) Nothing But Thieves – Broken Machine

15. Sławomir – The Greatest Hits

16. Sylwia Grzeszczak – Tamta Dziewczyna

17. Guns N’ Roses – Greatest Hits

18. Alvaro Soler – Eterno Agosto

19. (N) Tori Amos – Native Invader

20. Imagine Dragons – Evolve

21. Różni Wykonawcy – RMF FM Muzyka Najlepsza Pod Słońcem 2017

22. Lana Del Rey – Lust For Life

23. Coldplay – A Head Full Of Dreams

24. O.S.T.R. – Mtv Unplugged – Autentycznie

25. Zbigniew Wodecki – Złota Kolekcja – Zacznij Od Bacha

26. Ed Sheeran – Divide

27. Kazik & Kwartet Proforma – Tata Kazika Kontra Hedora

28. Nocny Kochanek – Zdrajcy Metalu

29. Queens Of The Stone Age – Villains

30. O.S.T.R. – Życie Po Śmierci

31. Paradise Lost – Medusa

32. LP – Lost On You

33. Kali x Pawbeats – Chakra

34. Ania Dąbrowska – Dla Naiwnych Marzycieli

35. Różni Wykonawcy – Disco Hit Festival – Kobylnica 2017

36. Muzyka Filmowa – La La Land

37. Kaliber 44 – Ułamek Tarcia

38. Dżem – The Singles

39. Zbigniew Wodecki, Mitch&Mitch – 1976: A Space Odyssey

40. Dudek P56 – Progres 2

41. Sia – This Is Acting

42. Kortez – Bumerang

43. Armin Van Buuren – A State Of Trance Ibiza 2017

44. Różni Wykonawcy – RMF On – Polskie Przeboje

45. Dawid Podsiadło – Annoyance And Disappointment

46. Abba – 18 Hits

47. (N) ZIP Skład – Chleb Powszedni

48. Mrozu – Zew

49. Arctic Monkeys – AM

50. Tede & Sir Mich – Skrrrt