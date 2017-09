Od 2016 roku Bradley zmagał się z chorobą nowotworową. Na początku września poinformował, że odwołuje wszystkie zaplanowane do końca roku koncerty i skupia się na walce z chorobą. Artysta zmarł w otoczeniu najbliższej rodziny i przyjaciół.

Wiadomość o śmierci piosenkarza podano także na jego stronie internetowej: "Z ciężkim sercem informujemy o śmierci Charlesa Bradleya(...) Dziękujemy wam za myśli i modlitwy w tym trudnym okresie".

Pierwszy, debiutancki album "No Time for Dreaming" wydał dopiero w 2011 r. W ubiegłym roku ukazał się trzeci i ostatni album Bradleya "Changes", uznany przez wiele magazynów muzycznych za jeden z najlepszych albumów roku 2016.

Występował także w Polsce, m.in. w 2012 roku na katowickim OFF Festiwalu.