Theresa May przyjechała w piątek na kilka godzin do Florencji, by wygłosić tam przemówienie na temat negocjacji w sprawie Brexitu oraz brytyjskich propozycji warunków i zasad wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej.

Jak wyjaśniła prasie, wybrała to miasto jako symbol Europy i jednocześnie miejsce silnych związków kulturowych i ekonomicznych z Wielką Brytanią.

We Florencji przebywali w tym samym czasie muzycy grupy Rolling Stones.

Na początku koncertu koło historycznych murów Lukki Jagger powiedział po włosku ze sceny 60 tysiącom zgromadzonych tam osób: "Spędziłem wczoraj przepiękny dzień we Florencji. Spotkałem się z z panią May i razem zjedliśmy lody na Ponte Vecchio".

Wcześniej media poinformowały, że Jagger zwiedził po godzinach zamknięcia florencką Galerię Akademii, gdzie zobaczył między innymi słynny posąg Dawida dłuta Michała Anioła.