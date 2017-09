Zespół tworzy 11-osobowa reprezentacja Szkółki TGD prowadzonej od kilku lat przez Kamilę Pałasz i Piotra Nazaruka. Utwór promujący płytę "Góry do góry” jest o sile dziecięcej wiary. „Czasami nasze problemy wyglądają jak wielkie góry. Ale jeżeli wiara góry przenosi... no to góry do góry" - mówi Piotr Nazaruk, który wraz z Kamilą Pałasz odpowiada za słowa i muzykę.

Twórcy pragną, by nowoczesne aranżacje sprawiły, by inaczej spojrzano na muzykę z przesłaniem.