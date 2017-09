Płyta, ale także DVD i Blu-Ray zatytułowany będzie "Day Of The Gusano: Live in Mexico". Wydawnictwo jest podsumowaniem trasy koncertowej "5: The Gray Chapter", ale stanowi zapis dla wielu fanów istotnego wystepu formacji na Knotfeście w 2015 roku.

"Day Of The Gusano: Live in Mexico" trafi do sklepów 20 października.

Lista utworów:

1. Sarcastrophe

2. The Heretic Anthem

3. Psychosocial

4. The Devil In I

5. Me Inside

6. Vermilion

7. Wait And Bleed

8. Prosthetics

9. Before I Forget

10. Eeyore

11. Duality

12. Custer

13. Spit It Out

14. Metabolic / 742617000027

15. (sic)

16. People=Shit

17. Surfacing / Til We Die