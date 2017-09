..."Who Built The Moon?". To już trzecia płyta w dorobku zespołu byłego muzyka Oasis. Zespół, który istnieje od 2010 roku nagrał do tej pory krażki "Noel Gallagher's High Flying Birds" (2010) oraz "Chasing Yesterday". ten ostatni był szczególnie wysoko oceniany przez krytykę, która dostrzegła w nim nawiązania do rocka psychodelicznego, a także... ukrytą tęksnotę do powrotu Oasis.

Zespół gościł już w Polsce. Na razie nie ma zapowiedzi występu związanego z promocją nowego krążka. Najbliżej Polski zespół zapowiedział swe występy 14 kwietnia w Pradze oraz 16 kwietnia w Berlinie.

Album "Who Built The Moon?" ukaże się - co już jest standardem - w wersji elektronicznej, na CD oraz na winylu.