To był bardzo dobry tydzień dla nowości - tylko w pierwszej dziesiątce połowa płyt to nowości. Co ciekawe, reprezentują niemal wszystkie gatunki muzyczne, choć trzeba odnotować, że polski hip-hop uplasował się tuż za liderem.

Nowy album Maryli Rodowicz pojawił się na szóstym miejscu, co mimo wszystko trzeba potraktować jako niespodziankę. Krążek "Ach świecie" nie jest prostym zbiorem hitów. Albo więc fani kupili płytę "w ślepo", albo zapotrzebowanie na muzykę Maryli, podkręcone jubileuszowym koncertem w Opolu było naprawdę bardzo duże.

O tym, że Polacy ruszyli tłumniej do sklepów świadczy też fakt, że płyty typu "The Best Of" oraz składnaki (poza liderem) są zdecydowanie niżej niż jeszcze tydzień temu.

Wszyscy zapowiadają, że to bedzie dobra jesień dla rynku muzycznego. Pierwszy zwiastun, że tak może być widzimy na tegotygodniowym Olisie.

1. Sting - The Best of 25 Years

2. (N) Białas, Lanek - Polon

3. (N) Bars & Melody - Generation Z

4. (N) Panbe - Insomnia

5. (N) Foo Fighters - Concrete and Gold

6. (N) Maryla Rodowicz - Ach świecie...

7. Taco Hemingway - Szprycer

8. Leonard Cohen - You Want It Darker

9. Kult - Made In Poland

10. Ira - My

11. Zbigniew Wodecki - Best Of - Zacznij od Bacha

12. (N) Madonna - Rebel Heart Tour

13. Rózni wykonawcy - Bravo Hits Lato 2017

14. Różni wykonawcy - Męskie Granie 2016

15. Quebonafide - Egzotyka

16. Natalia Przybysz - Światło nocne

17. (N) Kaz Bałagane - Narkopop

18. Różni Wykonawcy - Mój Empik - Moja Muzyka: Polska Muzyka Vol. 2

19. Alvaro Soler - Eterno agosto

20. Coldplay - A Head Full Of Dreams

21. Imagine Dragons - Evolve

22. Sławomir - The Greatest Hits

23. Guns'N'Roses - The Greatest Hits

24. Prophets of Rage - Prophets of Rage

25. Tori Amos - Native Invader

26. Tede & Sir Mich - Skrrrt

27. O.S.T.R - MTV Unplugged - Autentycznie

28. Planet Anm - Flashback

29. (N) Halina Mlunkova - Życia mi mało

30. (N) Krystian Zimerman - Franz Shubert: Piano Sonatas D 959 & D 960

31. Ania Dąbrowska - Dla naiwnych marzycieli

32. Kazik & Kwartet Proforma - Tata Kazika Kontra Hedora

33. Zbigniew Wodecki - Złota Kolekcja - Zacznij od Bacha

34. Ed Sheerean - Divide

35. Nothing But Thieves - Broken Machine

36. Bars and Melody - Teen Spirit

37. Kali, Pawbeats - Chakra

38. Różni wykonawcy- RMF FM Muzyka Najepsza pod słońcem 2017

39. U2 - 18 Singles

40. Dżem - The Singles

41. (N) Luis Fonsi - Despacito & Mis Grandes Exitos

42. Nocny kochanek - Zdrajcy metalu

43. Sia - This Is Acting

44. LP - Lost On You

45. Lana Del rey - Lust For Life

46. The National - Sleep Well Beast

47. O.S.T.R. - Życie po śmierci

48. Bars And Melody - "143"

49. Muzyka Filmowa - La La Land

50. Abba - 18 Hits