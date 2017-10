Jak ogłasza ZPAV, wartość polskiego rynku muzycznego wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o ponad 5,1% osiągając poziom ponad 125,5 mln zł. Najwięcej – o ponad 71% – wzrosła sprzedaż płyt winylowych. Łączna wartość sprzedaży fizycznej i cyfrowej po pierwszych sześciu miesiącach osiągnęła poziom 125 mln 500 tys. zł, czyli ponad 6 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku 2016.

Motorem wzrostu jest sprzedaż cyfrowa, która w pierwszych 6 miesiącach osiągnęła udział na poziomie ponad 35% oraz wartość ponad 44 mln zł – jest to wzrost w stosunku do analogicznego okresu o prawie 31,2%.

Sprzedaż fonografów w pierwszym półroczu 2017 roku / Materiały prasowe

Mimo to cały czas polski rynek opiera się na zakupach w sklepie lub online fizycznych nośników. Pomimo spadku w analizowanym okresie o nieco ponad 5% - wyniósł prawie 65% z ponad 81 mln zł wartości.

Najbardziej spektakularny wzrost notują płyty winylowe. W pierwszym półroczu bieżącego roku ich wartość wyniosła ponad 12,3 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o ponad 71,2%. Największy udział w rynku płyt winylowych mają artyści zagraniczni, którzy stanowią ponad 63,5%; płyty polskich artystów – to 23,7%.

Najpopularniejszą formą sprzedaży cyfrowej w Polsce pozostaje streaming, który stanowi już 83% rynku cyfrowego, umacniając się na swojej pozycji wzrostem o 39,5%. Na drugim miejscu znajdują się pobrania online (11% rynku cyfrowego), które notują wzrost na poziomie 10%. Następne w kolejności są pobrania na telefony komórkowe (6% rynku) z 11-procentowym spadkiem w porównaniu do pierwszych 6 miesięcy 2016 roku