Muzyk - według doniesień mediów - doświadczył rozległego zawału serca. Mimo podjętej reanimacji nie przeżył.

Tom Petty to bez wątpienia jeden z najbardziej znanych i najważniejszych muzyków rockowych XX i XXI wieku.



Od lat stał na czele formacji Tom Petty and the Heartbreakers. Z nią nagrał utwory, które stały się kamieniami milowymi, hymnami pokoleń. Jego utwory wykorzystywane były w filmach, powracały jako motyw przewodni seriali. Każdy zna „Free Fallin’”, "Into the Great Wild Open”, „Learning To Fly” czy "I Won't Back Down".

Był też związany z supergrupą Traveling Wilburys, którą tworzył z George Harrisonem, Bobem Dylanem, Royem Orbisonem oraz Jeffem Lynnem. Zespół nagrał dwie płyty (druga została wydana już po śmierci Orbisona), które stały się kanonem rocka.

W 2002 roku został wprowadzony do Rock And Roll Hall Of Fame. Sam, mimo ogromnego wpływu na muzykę rockową, był człowiekiem niezwykle skromnym. Żartował, że spóźnił się na pierwszą rewolucje rockową, więc już nigdy nie będzie dla nikim istotnym.

Jego nagrania były symbolami. W "Milczeniu owiec" odtwarzane w odpowiednim momencie nagranie "American Girl" narzuca nam sposób myślenia o bohaterkach filmu.

Do legendy przeszły jego teledyski. W "Last Dance With Mary Jane" zagrała Kim Basinger, a w "Into The Great Wild Open" wystąpili, tworząc niezapomniane kreacje Johnny Depp oraz Faye Dunaway.