Zespół istnieje od 2015 roku, ma na swoim koncie album "Ostatni krzyk mody". Dziś powraca płytą "Ctrl C" zawierającą jedenaście nagranych w rockowej stylistyce kompozycji. Jak mówi zespół, ta płyta to wyjście z garażu, ale jednocześnie dowód na to, że zespół o nim nie zapomina.

Na płycie znajdziemy następujące nagrania

1. Wspólny Punkt

2. Suche Miejsca

3. Okolice Płuc

4. Ofelia

5. Zjem Cię

6. Próbuję Się Do Ciebie Dodzwonić

7. Nie Myśleć

8. Poszły Spać

9. Bezbolesny

10. Zasięgi

11. Skowronki

Grupa zagra w następujących miejscowościach:

12.paź Wrocław – Alive + WATA, hoszpital

13.paź Opole- Radio Opole

14.paź Ostrów Wielkopolski - Fanaberia

20.paź Lublin - Radio Lublin

21.paź Stalowa Wola - Labirynt

26.paź Rzeszów - Vinyl

27.paź Kielce - Starman

09.lis Gdańsk - Wydział Remontowy + LEPI.MY

10.lis Kwidzyn - Spichlerz

11.lis Toruń - Dwa Światy + The Pau, hoszpital

16.lis Warszawa - Bardzo Bardzo + ZAGI

17.lis Częstochowa - Muzyczna Meta + ŁATY

18.lis Kraków - Zaścianek + Dziewczęta

23.lis Olsztyn - Nowy Andergrant

24.lis Suwałki - Black Pub Komin

30.lis Poznań - Blue Note

01.gru Szczecin - K4 + OHO!KOKO

02.gru Sulęcin – U Bulka +hoszpital

07.gru Mysłowice – MOK + Kolory

08.gru Tarnów - Przepraszam

09.gru Skarżysko-Kamienna - Semafor

15.gru Łódź - ŁDK

16.gru Włocławek - Czarny Spichrz + The Pau