W pierwszej dziesiątce widzimy tylko jedną nowość. Zespół Closterkeller ma w Polsce tysiące fanów, którzy od ponad trzech dekad śledzą wszystko, co przygotuje grupa Anji Orthodox.

To co się dzieje dalej to stagnacja, jaką znamy od wielu tygodni. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że

1. Sting – The Best Of 25 Years

2. Ania Dąbrowska – Dla naiwnych marzycieli

3. Białas, Lanek – Polon

4. Taco Hemingway – Szprycer

5. Kult – Made In Poland

6. Quebonafide – Egzotyka

7. (n) Closterkeller – Virdian

8. Leonard Cohen – You Want It Darker

9. Foo Fighters – Concrete And Gold

10. Różni wykonawcy – Męskie granie 2016

11. Maryla Rodowicz – Ach świecie…

12. Alvaro Soler – Eterno Agosto

13. Zbigniew Wodecki – The Best – Zacznij od Bacha

14. (n) Różni wykonawcy – Mój Empik – Moja muzyka: muzyka filmowa

15. Planbe – Insomnia

16. Natalia Przybysz – Światło nocne

17. Różni wykonawcy – Bravo Hits Lato 2017

18. Imagine Dragons – Evolve

19. Guns’N’Roses – Greatest Hits

20. (n) Black Country Communion – BCCIV

21. Sławomir – The Greatest Hits

22. Deep – Katarakta

23. Lana Del Ray – Lust For Life

24. (n) Satyricon – Deep Calleth Upon Death

25. Coldplay – A Head Full Off Dreams

26. Różni wykonawcy – Mój Empik – Moja Muzyka: polska muzyka vol. 2

27. Ed Sheeran – Divide

28. LP – Lost On You

29. Krystian Zimermann – Franz Schubert: Piano Sonatas D 959 & D 960

30. P.A.F.F. – Fala

31. Zbigniew Wodecki – Złota kolekcja – zacznij od Bacha

32. O.S.T.R. – Życie po śmierci

33. O.S.T.R. – MTV Unplugged – Autentycznie

34. Kazik & Kwartet Proforma – tata Kazika Kontra hedora

35. U2 – 18 Singles

36. Kali, Pawbeats – Chakra

37. Bars & Melody – Generation Z

38. Nocny Kochanek – Zdrajcy metalu

39. Luis Fonsi – Despacito & Mis Grandes Exitos

40. (n) The Killers – Wonderful Wonderful

41. Abba – 18 Hits

42. Madonna – Rebel Heart Tour

43. Daria Zawiałow – A Kysz!

44. Sia – This is Acting

45. (n) Sodrumac – Good Times

46. Dżem – The Singles

47. (n) Różni wykonawcy – Hity na czasie – Jesień 2017

48. Różni wykonawcy – RMF FM Muzyka Najlepsza Pod Słońcem 2017

49. Nothing But Thieves – Broken Machine

50. David Garrett – Rock Revolution