Płyta "The Thrill Of It All" trafi do sklepów 3 listopada. Zapowiada ją nagranie "Pray", które w weekend artysta zamieścił w internecie. Większość fanów na spokojną kompozycję zareagowała przyjaźnie, mówiąc, że właśnie tego oczekiwała od wykonawcy.

Sam Smith to 25-letni brytyjski wokalista popowy i soulowy. Muzyk ma na koncie jeden, wydany w 2014 roku, bardzo dobrze przyjęty album "In The Lonely Hour". Mieszane uczucia wywołała natomiast jego piosenka do filmu o Jamesie Bondzie "Writing's On The Wall", uznana za jedną słabszych propozycji do filmów o przygodach agenta 007.

A to nowe nagranie - "Pray"