W pierwszej dziesiątce pojawili się Remo, Grubson, Strachy Na Lachy, David Gilmour oraz duet Hurts. Mimo takiej obecności gwiazd, na pierwszym miejscu jest płyta, która trafiła do sprzedaży 4 marca 2016 roku. Taka sytuacja nakazuje zapytać, gdzie była promocja i kto dobrze ułożył płyty na stoiskach.

Nie ujmując Ani Dąbrowskiej niczego – album jest przebojem fonograficznym od dawna, najciekawsze dzieje się dalej. Ani Strachy na Lachy ani Grubson nie zadebiutowali na szczycie, co nakazuje zapytać – jak ich twórczość przyjmują dziś fani.

Na drugim miejscu jest jak zwykle przebojowy szef My Music, zaś na siódmym pojawił się album, który zagości tu co najmniej do końca roku.

Cieszy ogromna obecność nowości i polskich artystów. Szczyt dla kogoś z naszych twórców, który wydał płytę w tym półroczu jest kwestią czasu.

Oto zestawienie - (n) oznacza nowość.

1. Ania Dąbrowska – Dla Naiwnych Marzycieli

2. (n) Remo – Przed Siebie

3. Depeche Mode – Spirit

4. (n) Grubson – Gatunek L

5 . (n) Strachy Na Lachy – Przechodzień O Wschodzie

6. Różni Wykonawcy – Mój Empik – Moja Muzyka: Muzyka Filmowa

7. (n) David Gilmour – Live At Pompeii

8. Bars & Melody – Generation Z

9. (n) Hurts – Desire

10. Taco Hemingway – Szprycer

11. (n) Michał Bajor – Od Kofty… Do Korcza Vol.2

12. Zbigniew Wodecki – The Best – Zacznij Od Bacha

13. Białas, Lanek – Polon

14. Kult – Made In Poland

15. Różni Wykonawcy – Męskie Granie 2016

16. Quebonafide – Egzotyka

17. Foo Fighters – Concrete And Gold

18. Maryla Rodowicz – Ach Świecie…

19. (n) Miley Cyrus – Younger Now

20. (n) Natalia Kukulska – Halo Tu Ziemia

21. Różni Wykonawcy – Bravo Hits Lato 2017

22. (n) Slums Attack – CNO2 (2017)

23. (n) Slums Attack – Całkiem Nowe Oblicze (2017)

24. Alvaro Soler – Eterno Agosto

25. Imagine Dragons – Evolve

26. Sławomir – The Greatest Hits

27. Natalia Przybysz – Światło Nocne

28. Guns N’Roses – Greatest Hits

29. (n) Włodek Pawlik – Songs Without Words

30. Ed Sheeran – Divide

31. (n) Małe TGD – Góry Do Góry

32. (n) Demi Lovato – Tell Me You Love Me

33. Różni Wykonawcy – Mój Empik – Moja Muzyka: Polska Muzyka Vol.2

34. Coldplay – A Head Full Of Dreams

35. O.S.T.R. – Mtv Unplugged – Autentycznie

36. Anna Wyszkoni – Jestem Tu Nowa

37. O.S.T.R. – Życie Po Śmierci

38. Zbigniew Wodecki – Złota Kolekcja – Zacznij Od Bacha

39. Kali, Pawbeats – Chakra

40. Nocny Kochanek – Zdrajcy Metalu

41. Planbe – Insomnia

42. LP – Lost On You

43. Kazik & Kwartet Proforma – Tata Kazika Kontra Hedora

44. Remo – Możesz Wszystko Zacząć Jeszcze Raz

45. Luis Fonsi – Despacito & Mis Grandes Exitos

46. Kortez – Bumerang

47. (n) Julio Iglesias – The Real… Julio Iglesias

48. U2 – 18 Singles

49. Closterkeller – Viridian

50. Organek – Czarna Madonna