Guns N' Roses kontynuują trasę "Not In This Lifetime" - obecnie koncertują w Ameryce Północnej. Podczas koncertu w nowojorskiej Medison Square Garden zespół zaskoczył fanów - podczas wykonywania klasycznej już melodii "Patience" do zespołu dołączyła Pink, która udowodniła, że tkwi w niej bardzo mocny rockowy pazur.

W tym roku Guns N' Roses byli w Polsce - w czerwcu zagrali na stadionie w Gdańsku.