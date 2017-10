„Pomyślałam, a mam specyficzne podejście do życia, że to, iż istniejemy 25 lat jest taką bazą wypadową, która daje nam poczucie bezpieczeństwa i że to ostatni moment dla nas wszystkich (…) żeby na podstawie własnej, przemyślanej decyzji odrzucić linę asekuracyjną” – powiedziała Katarzyna Nosowska w programie Kuby Wojewódzkiego w TVN o powodach, dla których po trasie koncertowej „Fajrant” dojdzie do zawieszenia działalności zespołu Hey. Wokalistka zapowiedziała przy okazji, że na koncertach (na których mają pojawić się wszyscy muzycy zespołu) będzie tańczyć. Dla tych, którzy kojarzą Nosowską ze sceny może być to spora niespodzianka.

Wokalistka Hey wspomniała też o doświadczeniach związanych z kręceniem filmu „Pitbull. Ostatni pies” mówiąc, że wiele osób może być zaskoczonych, jak będzie wyglądała i jaką postać będzie grała w filmie w reżyserii Władysława Pasikowskiego.

Katarzyna Nosowska w filmie "Pitull. Ostatni pies" fot. Krzysztof Wiktor (c)Ent One Investments / Kino Świat

Nie zabrakło też wątku filmów, które Nosowska publikuje na Instagramie, które najwyraźniej stały się jej nową pasją. Zaraz po programie w sieci pojawił się nowy film.