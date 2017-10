Ostatnie dane o wzroście rynku muzycznego, o tym, że jest on o pięć procent większy (wzrost za pierwsze półrocze 2017, mierzony rok do roku) i osiągnął 125 milionów złotych. By ten wynik poprawić, każdy orze jak może i sprzedaje wszystko co się da. Co chwila dzięki temu niegdysiejsze „jedynki” OLIS trafiają do promocji i powracają na pierwsze miejsce sprzedaży.

Tak stało się w przypadku – skądinąd świetnej – płyty Depeche Mode. Zasłużyła na pierwsze miejsce, ale w tygodniu premiery. Szkoda Lunatic Soul, szkoda Kuby Badacha – dla sprzedawców tych płyt i dla samych artystów ważne byłoby, dla choćby propagandowego wydźwięku, być na szczycie.

Promocje mają też drugą stronę medalu. Muzyka dla młodych ludzi jest dostępna niemal za darmo – korzystanie z serwisów streamingowych jest często dla nich pozbawione opłat: w ramach abonamentów, w prezencie od operatorów komórkowych, jest ono bez opłat nawet przez dwa lata za darmo. Mogą więc oni zadecydować, że świadomie poczekają na obniżkę i nie dadzą wydawcy zarobić więcej w dniu premiery.

Nowości z tego tygodnia widzimy głównie w pierwszej dziesiątce. Wszystko to polskie płyty. Cieszy to i raduje, bo po raz kolejny pokazuje, że rodzimy rynek niemal co tydzień ma ciekawe propozycje dla fanów muzyki.

Oto aktualna lista najlepiej sprzedawanych płyt.

(n) oznacza nowość

1. Depeche Mode – Spirit

2. Ania Dąbrowska – Dla Naiwnych Marzycieli

3. (n) Kuba Badach – Oldschool

4. (n) Lunatic Soul – Fractured

5. (n) Murzyn ZDR – Hood’s Diary

6. (n) Kaczor & Pih – Zła Krew Ep

7. Remo – Przed Siebie

8. Zbigniew Wodecki – The Best – Zacznij Od Bacha

9. Różni Wykonawcy – Mój Empik – Moja Muzyka: Muzyka Filmowa

10. Strachy Na Lachy – Przechodzień O Wschodzie

11. Kult – Made In Poland

12. David Gilmour – Live At Pompeii

13. Różni Wykonawcy – Męskie Granie 2016

14. Białas, Lanek – Polon

15. Quebonafide – Egzotyka

16. Taco Hemingway – Szprycer

17. Maryla Rodowicz – Ach Świecie…

18. Michał Bajor – Od Kofty… Do Korcza Vol.2

19. Bars & Melody – Generation Z

20. Grubson – Gatunek L

21. Ed Sheeran – Divide

22. Foo Fighters – Concrete And Gold

23. (n) Różni Wykonawcy – Smooth Jazz Cafe 17

24. Różni Wykonawcy – Bravo Hits Lato 2017

25. Kortez – Bumerang

26. Sławomir – The Greatest Hits

27. Zbigniew Wodecki, Mitch&Mitch – 1976: A Space Odyssey

28. (n) Różni Wykonawcy – In Pink 7 – Maciej Ulewicz Prezentuje

29. (n) Carla Bruni – French Touch

30. Imagine Dragons – Evolve

31. Natalia Przybysz – Światło Nocne

32. Guns’N’Roses – Greatest Hits

33. Planbe – Insomnia

34. Alvaro Soler – Eterno Agosto

35. (n) Ted Nemeth – Ctrl C

36. Daria Zawiałow – A Kysz!

37. O.S.T.R. – Życie Po Śmierci

38. Hurts – Desire

39. Zbigniew Wodecki – Złota Kolekcja – Zacznij Od Bacha

40. Sting – The Best Of 25 Years

41. LP – Lost On You

42. Coldplay – A Head Full Of Dreams

43. Różni Wykonawcy – Mój Empik – Moja Muzyka: Polska Muzyka Vol.2

44. Włodek Pawlik – Songs Without Words

45. Dżem – The Singles

46. (n) Pogodno – Sokiści Chcą Miłości

47. Anna Wyszkoni – Jestem Tu Nowa

48. U2 – 18 Singles

49. O.S.T.R. – MTV Unplugged – Autentycznie

50. ABBA – 18 Hits