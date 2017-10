Nowa płyta, potem trasa koncertowa. Taylor Swift, jedna z największych gwiazd muzyki pop, nie zwalnia tempa. W listopadzie do sklepów trafi jej kolejna płyta, zatytułowana "Reputation". Do tej pory poznaliśmy dwa nagrania z nowego albumu - "Look What You Make Me Do" oraz "...Ready for it?". Czy szósta płyta powtórzy sukces poprzedniczek? Wiele wskazuje, że tak - zainteresowanie piosenkami wokalistki jet gigantyczne. Teledysk do pierwszej ze wspomnianych piosenek obejrzany został w ciągu pierwszej doby od premiery 43,2 milionów razy, co jest rekordem.

Nowe nagranie zatytułowane jest "Georgeous".