W ubiegłym roku transmisję obejrzało ponad 170 milionów widzów w Stanach Zjednoczonych, bijąc wszelkie rekordy oglądalności. Podczas Super Bowl występowali już między innymi Lady Gaga, Coldplay, Beyoncé, Katy Perry, Bruno Mars, Madonna, The Who, Bruce Springsteen & The E Street Band, Tom Petty and the Heartbreakers, Prince, the Rolling Stones, Paul McCartney i U2.

Solowa dyskografia Justina Timberlake’a to cztery albumy – „Justified” (2002), „FutureSex/LoveSounds” (2006), „The 20/20 Experience” (2013) oraz „The 20/20 Experience – 2 of 2” (2013). Artysta ma na koncie dziesięć Grammy Awards. Od momentu rozpoczęcia solowej kariery, szybko stał się uznanym muzykiem – jego debiutancki album „Justified” został nagrodzony dwiema nagrodami Grammy. Justin zdobył także nagrody w kategoriach Best Male Pop Vocal Performance, Best Pop Vocal Album, Best Dance Recording i Best Music Video. Otrzymał również nominację do Oscara za piosenkę „Can’t Stop The Feeling!” z filmu „Trolle”. Timberlake jest także utalentowanym aktorem, którego mogliśmy oglądać w takim filmach jak „Alpha Dog”, „Jęk czarnego węża”, czy „The Social Network”. Pojawi się także w nadchodzącym filmie „Na karuzeli życia” Woody’ego Allena.