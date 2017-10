Płyty Macieja Maleńczuka i Andrzeja Piasecznego to wydarzenia. Pierwszy z twórców długo z synem Mistrza, Janem wybierał mniej znane teksty, by zebrać i zaśpiewać ja na całkiem udanej płycie. Andrzej Piaseczny zaś od dłuższego czasu regularnie wprowadza swe albumy do czołówki zestawień. Podobnie jak w ubiegłym tygodniu – szkoda że „promocyjny” lider nie pozwolił na zadebiutowanie na samym szczycie.

Na czwartym miejscu, w oczekiwaniu na wysyp ważnych nowości w polskim hip-hopie mamy EP, która szybko znalazła wielu nabywców.

Zaskakujące, ale i cieszące są nowości z 6. oraz 9. miejsca. Robert Plant to rzecz jasna klasyk, ale jego solowa płyta stoi dość daleko od dokonań z Led Zeppelin. Sąsiadujące obok siebie płyty Kuby Badach i Pink pokazują (bardzo chciałbym w to wierzyć), że podnosimy poprzeczkę oczekiwań wobec muzyki pop.

Poza pierwszą dziesiątką pojawiła się płyta Grzegorza Turnaua. Wydawnictwo, za które trzeba dać trochę ponad pięć dych będzie jednym z najważniejszych kandydatów do hitów list prezentów mikołajkowo-świątecznych (bo na to zasługuje). Jak zwykle cieszy, że wybieramy polską muzykę – aż siedem albumów z czołowej dziesiątki to rodzime produkcje. Oby tak było zawsze.

1. Depeche Mode – Spirit

2. (n) Andrzej Piaseczny – O Mnie, O Tobie, O Nas

3. (n) Maciej Maleńczuk – Maleńczuk Gra Młynarskiego

4. (n) WSRH – Czarne Słońce – Zmierzch EP

5 . Kuba Badach – Oldschool

6. (n) P!nk – Beautiful Trauma

7. Zbigniew Wodecki – The Best – Zacznij Od Bacha

8. Remo – Przed Siebie

9. (n) Robert Plant – Carry Fire

10. Strachy Na Lachy – Przechodzień O Wschodzie

11. (n) Grzegorz Turnau – L

12. Ania Dąbrowska – Dla Naiwnych Marzycieli

13. Bars & Melody – Generation Z

14. Różni Wykonawcy – In Pink 7 – Maciej Ulewicz Prezentuje

15. Taco Hemingway – Szprycer

16. Kult – Made In Poland

17. Różni Wykonawcy – Męskie Granie 2016

18. David Gilmour – Live At Pompeii

19. Kaen – 88 EP

20. Quebonafide – Egzotyka

21. Maryla Rodowicz – Ach Świecie…

22. Białas, Lanek – Polon

23. Nocny Kochanek – Zdrajcy Metalu

24. Michał Bajor – Od Kofty… Do Korcza Vol.2

25. Sławomir – The Greatest Hits

26. Imagine Dragons – Evolve

27. Carla Bruni – French Touch

28. Leh – Lep

29. Lunatic Soul – Fractured

30. Ed Sheeran – Divide

31. Różni Wykonawcy – Bravo Hits Lato 2017

32. Foo Fighters – Concrete And Gold

33. Aaawaria – Eeerror

34. Grubson – Gatunek L

35. Kaczor & Pih – Zła Krew EP

36. Coldplay – A Head Full Of Dreams

37. Pokolenie Pewnej Zguby – Kalejdoskop Zdarzeń

38. Kortez – Bumerang

39. Sting – The Best Of 25 Years

40. Różni Wykonawcy – Mój Empik – Moja Muzyka: Muzyka Filmowa

41. Alvaro Soler – Eterno Agosto

42. Natalia Przybysz – Światło Nocne

43. Wsrh – Zenit

44. Zbigniew Wodecki – Złota Kolekcja – Zacznij Od Bacha

45. Guns N’Roses – Greatest Hits

46. Różni Wykonawcy – Smooth Jazz Cafe 17

47. Nocny Kochanek – Hewi Metal

48. Murzyn ZDR – Hood’S Diary

49. WSRH – Czarne Słońce – Świt

50. Różni Wykonawcy – Mój Empik – Moja Muzyka: Polska Muzy