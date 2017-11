To było jedno z najsmutniejszych wydarzeń w muzyce w 2017 roku. Dwudziestego lipca poinformowano o samobójczej śmierci wokalisty Linkin Park - Chestera Benningtona. Muzcy formacji postanowili uczcić jego cześć organizując specjalny koncert w Hollywood Bowl.

Oprócz muzyków Linkin Park w koncercie wzięli udział m.in. muzycy Blink-182, Jonathan Davis, członkowie formacji Bring Me The Horizon, Machine Gun oraz No Doubt.

Koncert był pokazywany w sieci za darmo, oprócz tego retransmisja jest bezpłatnie dostępna w sieci.

Podczas występów nie brakło emocji i łez. Warto zobaczyć to niezwykłe wydarzenie