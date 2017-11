W jednej z popularniejszych sieci sprzedaży cena płyty Eda Sheerana zjechała do 24,99 zł. To dużo niżej, niż regularna cena, a o tym, że sympatyczny rudzielec ma w Polsce wielu fanów może świadczyć fakt, że artysta ten sprzedał dwa koncerty na Stadionie Narodowym w przyszłym roku.

Na drugim miejscu pojawiła się przedstawicielka popu dla bardzo młodych ludzi, czyli Sylwia Lipka. Trzecie miejsce dla Comy nie powinno nikogo dziwić, bo zespół ma prawdziwe morze fanów.

W pierwszej dziesiątce pojawiły się tez nowości, które pokazują gust dużej części Polaków – George Michael oraz Jessie Ware. Muzyka spokojniejsza, za to bardzo dobrze wykonana ma u nas coraz więcej zwolenników.

W drugiej dziesiątce dwie ciekawe nowości – przedstawicielka młodego pokolenia Natalia Nykiel umieszcza całkiem udany album „Discordia”, zaś jak zwykle zbuntowany Marilyn Manson pojawia się na miejscu osiemnastym.

Czy w przyszłym tygodniu na szczycie zestawiania pojawi się Hey, czy ktoś inny? Dużo zależeć będzie od cen starych, ale przebojowych płyt na wyprzedażach…

1. Ed Sheeran – X

2. (n) Sylwia Lipka – Fala/Wave

3. (n) Coma – Metal Ballads vol. 1

4. Depeche Mode – Spirit

5. Andrzej Piaseczny – O mnie, o tobie, o nas

6. (n) Nallah Horan – Flicker

7. Maciej Maleńczuk – Maleńczuk gra Młynarskiego

8. (n) George Michael – Listen Without Prejudice Vol. 1 / MTV Unplugged

9. (n) Jessie Ware – Glasshouse

10. Zbigniew Wodecki – The Best – Zacznij od Bacha

11. Kuba Badach – Oldschool

12. (n) Natalia Nykiel – Discordia

13. Strachy na Lachy – Przechodzień o wschodzie

14. Robert Plant – Carry Fire

15. Ania Dąbrowska – Dla naiwnych marzycieli

16. Taco Hemingway – Szprycer

17. Różni wykonawcy – Męskie granie 2016

18. (n) Marilyn Manson – Heaven Upside Down

19. Kult – Made in Poland

20. WSRH – Czarne Słońca – Zmierzch EP

21. David Gilmour – Live at Pompeii

22. Różni wykonawcy – Mój empik – moja muzyka: muzyka filmowa

23. Pink – Beautiful Trauma

24. Grzegorz Turnau – „L”

25. Quebonafide – Egzotyka

26. Lunatic Soul – Fractured

27. Ed Sheeran – Divide

28. Różni Wykonawcy – Bravo Hits Lato 2017

29. Białas, Lanek – Polon

30. Maryla Rodowicz – Ach świecie…

31. Imagine Dragons – Evolve

32. Michał Bajor – Od Kofty… do Korcza Vol. 2

33. Grubson – Gatunek L

34. Włodek Pawlik – Songs Without Words

35. Różni wykonawcy – In Pink 7 – Maciej Ulewicz prezentuje

36. Sławomir – The Greatest Hits

37. Sting – The Best of 25 Years

38. LP – Lost On You

39. Alicja Majewska – Wszystko może się stać

40. Kortez – Bumerang

41. Foo Fighters – Conrete and Gols

42. Coldplay – A Head Full Of Dreams

43. Alvaro Soler – Eterno Agosto

44. Różni wykonawcy – Smooth Jazz Cafe 17

45. O.S.T.R. – MTV Unplugged – Autentycznie

46. (n) Jean Michel Jarre – Essential Recollection

47. Murzyn ZDR – Hood’s Diary

48. 48. Dawid Podsiadło – Annoyance and Dispappointment

49. Guns ‘N Roses – Greatest Hits

50. Rózni wykonawcy – Mój Empik – Moja muzyka: polska muzyka vol. 2