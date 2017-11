Episkopat postanowił uporządkować kwestie sposobu wykonywania muzyki w kościele podczas liturgii. Podczas zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski wydano szczegółową instrukcję, która normuje co i jak można w kościołach grać. Duża część zawiera opisy ogólne, stwierdzenia, z którymi trudno polemizować. I tak czytamy za postanowieniami Soboru Watykańskiego II, że

Dalsze postanowienia mogą jednak dużą część wiernych, w szczególności tych związanych z ruchem oazowym i organizacją śpiewu podczas pielgrzymek zaskoczyć. Według postanowień Konferencji Episkopatu Polski znikną tak ważne dla wiernych i kultury polskiej wydarzenia, jak msze bigbeatowe, rockowe i jazzowe. Instrukcja jasno bowiem precyzuje, że

Zaraz jednak czytamy:

Poza liturgią można urządzać specjalne nabożeństwa gromadzące młodych ludzi uprawiających ten rodzaj muzyki. Duszpasterze mają obowiązek tak kierować tymi nabożeństwami, by miały one charakter religijny i by zawsze płynęło z nich dobro duchowe dla uczestników.