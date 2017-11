Siła wyprzedaży jest tak wielka, że krążek „X” Eda Sheerana jest już w Polsce diamentowa. Oznacza to, że album znalazł ponad sto tysięcy nabywców, co jak na nasz kraj nie jest częstym zdarzeniem

Na drugim miejscu znalazła się płyta „CDN”, będąca zbiorem, w znakomitej większości nagranych na nowo, przebojów zespołu Hey. Tuż za nią niespodzianka, ale tylko dla tych, którzy nie śledzą polskiego rynku hiphopowego.

W tym tygodniu mamy w zestawieniu wyjątkowo mało nowości. Obserwując to, co się dzieje w ostatnich notowaniach można zadać sobie pytanie – czy Kortez wygra z Edem Sheeranem?

1. Ed Sheeran – X

2. (n) Hey – CDN

3. (n) TPS – Cisza Przed Burzą

4. Maciej Maleńczuk – Maleńczuk Gra Młynarskiego

5. Kuba Badach – Oldschool

6. Sylwia Lipka – Fala / Wave

7. Andrzej Piaseczny – O Mnie, O Tobie, O Nas

8. Zbigniew Wodecki – The Best – Zacznij Od Bacha

9. Taco Hemingway – Szprycer

10. Ania Dąbrowska – Dla Naiwnych Marzycieli

11. Jessie Ware – Glasshouse

12. Strachy Na Lachy – Przechodzień O Wschodzie

13. Różni Wykonawcy – Męskie Granie 2016

14. Coma – Metal Ballads Vol.1

15. Zakopower / Atom String Quartet – Zakopower / Atom String Quartet

16. Robert Plant – Carry Fire

17. Ed Sheeran – Divide

18. George Michael – Listen Without Prejudice Vol.1 / Mtv Unplugged

19. Quebonafide – Egzotyka

20. Kult – Made In Poland

21. Niall Horan – Flicker

22. Różni Wykonawcy – Bravo Hits Lato 2017

23. David Gilmour – Live At Pompeii

24. P!Nk – Beautiful Trauma

25. Różni Wykonawcy – Mój Empik – Moja Muzyka: Muzyka Filmowa

26. Grzegorz Turnau – „L”

27. Remo – Przed Siebie

28. Lunatic Soul – Fractured

29. Białas, Lanek – Polon

30. Depeche Mode – Spirit

31. Maryla Rodowicz – Ach Świecie …

32. Krzysztof Zalewski – Złoto

33. Imagine Dragons – Evolve

34. Kortez – Bumerang

35. Wsrh – Czarne Słońce – Zmierzch Ep

36. Michał Bajor – Od Kofty … Do Korcza Vol.2

37. Sławomir – The Greatest Hits

38. Natalia Nykiel – Discordia

39. Marilyn Manson – Heaven Upside Down

40. (n) Hollywood Undead – Five

41. Paluch – Ostatni Krzyk Osiedla

42. Grubson – Gatunek L

43. Dawid Podsiadło – Annoyance And Disappointment

44. David Garrett – Rock Revolution

45. (n) Różni Wykonawcy – RMF FM Najlepsza Muzyka Na Imprezę 2017

46. Różni Wykonawcy – Mój Empik – Moja Muzyka: Polska Muzyka Vol.2

47. (n) The Pineapple Thief – Where We Stood

48. Sting – The Best Of 25 Years

49. Różni Wykonawcy – Smooth Jazz Cafe 17

50. Jean Michel Jarre – Essential Recollection