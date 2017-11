Pięciominutowy materiał to przepiękne kadry z nowej odsłony „Błękitnej Planety”, kilka wyjątkowych scen, które nie znajdą się w żadnym z siedmiu odcinków programu oraz przepiękny utwór stworzony wspólnie przez Hansa Zimmera i Radiohead. Kompozycja zainspirowana dźwiękami „Błękitnej Planety II” to remiks utworu „Bloom”, z albumu „The King of Limbs" z 2011 roku, nagrany przez Radiohead i Hansa Zimmera w wersji symfonicznej.

Film będzie można oglądać od 16 listopada.