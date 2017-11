Mietall Waluś, lider zespołu Negatyw, współtwórca piosenek na kultowej płycie „Uwaga jedzie tramwaj” Lenny Valentino znany też z projektów Penny Lane czy współtworzonego z Muńkiem Staszczykiem Warsaw Bombs swoją najnowszą, podwójną płytę 30 listopada odda do rąk słuchaczy w formie potrójnego wydawnictwa. – Album „Dwie dekady”, to dla mnie bardzo ważna płyta – mówi Mietall. – Podsumowanie dwudziestu lat artystycznej aktywności w bardzo wielu projektach oraz zapowiedź nowej drogi. Dlatego zależało mi na tym, by jej wydanie było szczególne: płytę wydamy w formie klasycznego, podwójnego Box CD oraz podwójnego winyla, które wzbogacone będą o nagrany w Abbey Road singiel „Potrzebuję rewolucji” na 7-calowym winylu. – dodaje muzyk.

- Oba krążki wydawnictwa subtelnie się od siebie różnią – mówi Mietall o płycie „Dwie dekady". – Jeden zawiera nieco bardziej mocniejsze i rocknrolowe utwory, druga płyta pokazuje mnie z tej spokojniejszej strony: bardziej nostalgiczne, wyciszonej, może nieco "poschizowanej". W ten sposób, w jednym dwupłytowym wydawnictwie zawieram trafne podsumowanie mojej nieco rozproszonej w różnych projektach, ale zawsze bardzo dla mnie samego charakterystycznej twórczości. To muzyczna podróż przez różne okresy mojego życia, ale także rozwoju niezwykłej fali polskiego rocka, która gdzieś tam kiedyś wypłynęła z legendarnych Mysłowic, z których pochodzę – dodaje.

Na płycie znajdą się także dwa utwory premierowe: „Nigdy nie chciałem twym kumplem być" oraz „Potrzebuję rewolucji”. Ten drugi został nagrany w kultowym studio Abbey Road w Londynie, gdzie nagrywali najwięksi światowi muzycy, jak choćby: The Beatles, Pink Floyd czy Freddy Mercury. Mietall Waluś jest pierwszym polskim muzykiem alternatywnym, któremu pozwolono do Abbey Road wejść z kamerami - nagrano tam specjalny wywiad oraz dokument.