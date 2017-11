9 lutego na sklepowych półkach znajdzie się album grupy Toto zawierający trzy nowe utwory ("Spanish Sea", "Alone" i "Struck By Lightning") oraz zremasterowane największe przeboje zespołu. Członkowie Toto - Steve Lukather, David Paich, Steve Porcaro oraz Joseph Williams na początku tego roku weszli do studia, gdzie rozpoczęli prace nad tym albumem. Przeszukując archiwa Sony zespół odnalazł kilka swoich niepublikowanych utworów – jednym z nich jest "Spanish Sea".

- Ta piosenka pochodzi z sesji do albumu "Isolation” - powiedział Steve Lukather. - Ten utwór się nie udał, musieliśmy go ponownie napisać łącznie z nowym refrenem. To klasyczny kawałek Toto, w którym stare miesza się z nowym. To brzmi, jakby było zrobione dwa tygodnie a nie ponad trzydzieści lat temu.

- "Alone" to zupełnie nowa piosenka - mówi Lukather. - Napisana przez nasza czwórkę, ciemniejsza. Ale teraz jesteśmy starszymi facetami, którzy przeżyli życie. Jesteśmy dumni z tego kawałka.”

Trzeci nowy utwór tym albumie to "Struck By Lightning". - Przez wiele miesięcy miałem w głowie riff otwierający ten kawałek - powiedział Paich. - Joe i chłopaki pomogli to zrobić. Uwielbiam tę ciężką aranżację i solo Luke'a, które jest świetne - dodał.

11 lutego 2018 roku w Helsinkach, zespół rozpocznie swoja europejską trasę koncertową. Do tej pory znamy daty i miejsca 36 koncetów. 28 lutego na Tauron Arenie w Krakowie odbędzie się koncert tego zespołu.

Oto lista utworów na płycie.

1. Alone

2. Spanish Sea

3. I'll Supply The Love

4. I'll Be Over You

5. Stranger In Town

6. 99

7. Struck By Lightning

8. Pamela

9. Afraid Of Love

10. I Won't Hold You Back

11. Jake To The Bone

12. Stop Loving You

13. Lea

14. Hold The Line

15. George Porgy

16. Rosanna

17. Africa