To była jedna z najbardziej oczekiwanych płyt tego roku, a Kortez dźwignął ciężar, jaki na nim ciążył i wydał płytę, która podoba się i sprzedaje. W pierwszej dziesiątce mamy jeszcze dwie nowości – płytę Artura Rojka, koncertówkę z NOSPR oraz nowy album Sama Smitha. Obydwaj, jakże różni – dodajmy, wykonawcy mają u nas ogromne rzesze fanów, więc niespodzianką byłby brak obecności tych albumów wysoko w zestawieniu.

Zaskakująco daleko jest nowa płyta Micromusic, która zawiera fantastyczne kobiece teksty do niebanalnych melodii. Ale często w przypadku takich zespołów sprzedaż jest rozłożona na długi czas, zamiast jednego tygodnia ogromnego zainteresowania.

W pierwszej dziesiątce warto zwrócić uwagę na trzech artystów z 8., 9., i 10., miejsca. Czyżby w naszym kraju dobry, ambitny pop zaczynał mieć swoich żarliwych zwolenników?

Oto pełne zestawienie. (n) - oznacza nowość

1. (n) Kortez – Mój Dom

2. Ed Sheeran – X

3. George Michael – Twenty Five

4. (n) Artur Rojek – Koncert NOSPR

5. Maciej Maleńczuk – Maleńczuk Gra Młynarskiego

6. Zbigniew Wodecki – The Best – Zacznij Od Bacha

7. Hey – CDN

8. Kuba Badach – Oldschool

9. Andrzej Piaseczny – O Mnie, O Tobie, O Nas

10. (n) Sam Smith – The Thrill Of It All

11. George Michael – Listen Without Prejudice Vol.1 / MTV Unplugged

12. Ania Dąbrowska – Dla Naiwnych Marzycieli

13. Różni Wykonawcy – Męskie Granie 2016

14. Taco Hemingway – Szprycer

15. (n) Różni Wykonawcy – Siesta XIII – Prezentuje Marcin Kydryński

16. Ed Sheeran – Divide

17. Jessie Ware – Glasshouse

18. Strachy Na Lachy – Przechodzień O Wschodzie

19. Kult – Made In Poland

20 (n) Young Igi – Trappist

21. Coma – Metal Ballads Vol.1

22. Maryla Rodowicz – Ach Świecie…

23. Quebonafide – Egzotyka

24. Depeche Mode – Spirit

25. Sławomir – The Greatest Hits

26. Kortez – Bumerang

27. Robert Plant – Carry Fire

28. Różni Wykonawcy – Bravo Hits Lato 2017

29. (n) Mikromusic – Tak Mi Się Nie Chce

30. Imagine Dragons – Evolve

31. Natalia Nykiel – Discordia

32. P!Nk – Beautiful Trauma

33. (n) Maroon 5 – Red Pill Blues

34. TPS – Cisza Przed Burzą

35. Białas, Lanek – Polon

36. Różni Wykonawcy – Mój Empik – Moja Muzyka: Muzyka Filmowa

37. Grzegorz Turnau – L

38. Niall Horan – Flicker

39. Michał Bajor – Od Kofty… Do Korcza Vol.2

40. Natalia Przybysz – Światło Nocne

41. (n) 2Tm 2,3 – 888 / Czad Mix (2017)

42. Jean Michel Jarre – Essential Recollection

43. Zbigniew Wodecki – Złota Kolekcja – Zacznij Od Bacha

44. Alvaro Soler – Eterno Agosto

45. David Gilmour – Live At Pompeii

46. LP – Lost On You

47. Zbigniew Wodecki, Mitch&Mitch – 1976: A Space Odyssey

48. (n) Maciej Obara Quartet – Unloved

49. (n) Moonspell – 1755

50. Coldplay – A Head Full Of Dreams