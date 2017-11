Dave Grohl, lider Foo Fighters, a wcześniej perkusista legendarnej Nirvany wielokrotnie podkreślał, że AC/DC było jednym z tych zespołów, który zainspirował go do grania i tworzenia muzyki. Dlatego dla nikogo nie było szokiem, że podczas wczorajszego koncertu w stolicy Meksyku on, jak i cała grupa Foo Fighters oddali hołd zmarłemu wczoraj założycielowi kultowej australijskiej formacji.

Foo Fighters wykonało specjalną wersję "Let There Be Rock" - tytułowego nagrania z trzeciej, wydanej w 1977 roku płyty AC/DC. Posłuchajcie i zobaczcie, jak kompozycja została przyjęta.