Jak poinformowała w czwartek Edyta Nowak z Krakowskiego Biura Festiwalowego, Rada Merytoryczna Kilar Award wyróżniła brytyjskiego twórcę za "czerpanie inspiracji z korzeni muzyki" oraz za "umiejętność tworzenia muzycznych metafor, które pozwalają widzowi na czytanie między filmowymi wierszami".

Nyman odbierze statuetkę 29 maja 2018 roku w Katowicach podczas koncertu. Zabrzmi wtedy m.in. jego suita z filmu "Fortepian", a przy instrumencie zasiądzie sam kompozytor.

Nagroda im. Wojciecha Kilara została ustanowiona przez prezydentów Krakowa i Katowic z myślą o twórcach, którzy wzorem patrona tego wyróżnienia pozostają wierni tradycyjnej sztuce komponowania, w uznaniu ich zasług na polu osiągnięć światowej muzyki filmowej. Nagroda jest wręczana na przemian w Krakowie i Katowicach.

Pierwszym laureatem Nagrody im. Wojciecha Kilara był w 2015 r. Elliot Goldenthal - amerykański kompozytor i zdobywca Oscara za muzykę do "Fridy". W 2016 r. wyróżnienie odebrał francuski twórca Alexandre Desplat – autor oscarowej ścieżki dźwiękowej do "Grand Budapest Hotel", a w tym roku statuetka powędrowała do Howarda Shore’a – trzykrotnego zdobywcy Oscara, Złotego Globu, twórcy ścieżek dźwiękowych do niemal stu obrazów reprezentujących różne gatunki filmowe.

Michael Nyman jest absolwentem Royal Academy of Music i King’s College w Londynie. Jest autor około osiemdziesięciu partytur filmowych, a także utworów symfonicznych i kameralnych, oper i muzyki do gry video "Enemy Zero".

Karierę rozpoczął od krytyki muzycznej i badań nad rumuńską muzyką ludową. Interesowała go także twórczość Johna Cage'a i jej wpływ na muzykę kompozytorów współczesnych.

Jako autor muzyki filmowej zadebiutował w latach 70. Przez kilkanaście lat współpracował z reżyserem Peterem Greenawayem. Stworzył muzykę m.in. do filmów "Kontrakt rysownika", "Kucharz, złodziej, jego żona i jej kochanek", "Wyliczanka", "Fortepian" (płyta z tą ścieżką dźwiękową sprzedała się w nakładzie ponad trzech milionów egzemplarzy), "Król olch", "Koniec romansu".