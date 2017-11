Beata Przybytek wraca z nowym autorskim albumem „Today Girls Don’t Cry”. Na płycie znajduje się 13 utworów będących ekscytującą podróżą poprzez muzyczne stylistyki – można odnaleźć tu elementy bluesa, jazzu, soulu, R’n’B, funky, muzyki latynoskiej, aż po gospel.

Beata Przybytek to wokalistka, pianistka i kompozytorka. Wszystkie utwory na płycie są jej autorstwa, do których teksty napisali Alicja Maciejowska, Grzegorz Wasowski i Dariusz Dusza. Płyta zawiera również – będącą bonusem – piosenkę Jakuba Chmielarskiego do tekstu Andrzeja Poniedzielskiego „Dotyku Motyl”.

Artystka zaprosiła do projektu wybitnych instrumentalistów polskiej sceny jazzowej, są to m.in.: Bogusław Kaczmar, Adam Kowalewski, Arek Skolik, Marek Podkowa, Paweł Tomaszewski, Andrzej Święs, Paweł Dobrowolski, Robert Szewczuga, Filip Mozul, Sławek Berny i Damian Kurasz. Gościnnie w jednym z utworów wystąpiła również Beata Bednarz.

Za aranżacje i produkcję muzyczną odpowiedzialny jest Tomasz Kałwak – wielokrotnie nagradzany producent muzyczny, znany ze współpracy z Dorotą Miśkiewicz, Mietkiem Szcześniakiem, Natalią Niemen, Markiem Napiórkowskim, Kasią Cerekwicką i Grażyną Auguścik.

Tracklista:

1. You Can Come To Me [4:15]

2. Today Girls Don’t Cry [4:20]

3. Priceless Cure [4:10]

4. Z rozpaczyblues [4:54]

5. Nie wiadomo [4:16]

6. Delicate Flower [2:58]

7. Out Of Control [4:55]

8. The Shadow Age [4:13]

9. Rozważna czy romantyczna [4:48]

10. A Lady Wants To Forget [4:50]

11. Heavy Rain [4:26]

12. I Had A Chat [4:18]

Bonus Track

13. Dotyku Motyl [3:56]