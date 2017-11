Na albumie usłyszymy alternatywne, studyjne wersje utworów, jak również wiele piosenek zarejestrowanych podczas występów Whitney Houston w latach 1993 – 1995.

Płyta "I Wish You Love: More From The Bodyguard" zawiera m.in: inne wersje piosenek: "I Will Always Love You" oraz "I'm Every Woman", wykonany a capella utwór "Jesus Loves Me", prywatne nagrania Whitney oraz nagrania z koncertów w Berlinie, Londynie, Nowym Jorku i Filadelfii.

Film „Bodyguard” z udziałem Whitney Houston i Kevina Costnera wyszedł na ekrany kin 25 listopada 1992 roku i zarobił ponad 400 milionów dolarów na całym świecie. Ścieżka dźwiękowa do tego filmu stała się jedną z najlepiej sprzedających się płyt wszech czasów. Na całym świecie album ten trafił w ręce ponad 17 milionów fanów artystki.

1. "I Will Always Love You" (Alternate Mix)

2. "I Have Nothing" (Film Version)

3. "I'm Every Woman" (Clivillés & Cole House Mix I Edit)

4. "Run to You" (Film Version)

5. "Queen of the Night" (Film Version)

6. "Jesus Loves Me" (Film Version)

7. "Jesus Loves Me" (A Cappella Version)

8. "I Will Always Love You" (Film Version)

9. "I Have Nothing" (Live)

10. "Run to You" (Live)

11. "Jesus Loves Me / He's Got the Whole World in His Hands" (Live)

12. "Queen of the Night" (Live)

13. "I Will Always Love You" (Live)

14. "I'm Every Woman" (Live)