Nie był to żaden regularny koncert, bardziej przypadkowe spotkanie. Na gitarach grali Kurt Cobain oraz Dave Grohl. Krist Novoselic miał wtedy być w pubie, ale nie uczestniczył czynnie w koncercie.

Nagranie zarejestrowano 12 stycznia 1991, kiedy Nirvana nie była jeszcze znaną na całym świecie rockową sensacją. Zespół zagrał m.in. "Polly" oraz "Dumb" i słychać wyraźnie, że był to czas, kiedy wspólne muzykowanie było dla grupy ogromną radością.

Najsłynniejsza, druga płyta Nirvany ukazała się we wrześniu 1991 roku. Dzięki m.in. sukcesowi "Smells Like Teen Spirit" album "Nevermind" do dziś zaliczany jest do jednych z najważniejszych w historii rocka. Trzy lata później, 5 kwietnia 1994 roku lider zespołu, Kurt Cobain, popełnił samobójstwo.