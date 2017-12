Było pewne, że album „Złota owca” zadebiutuje bardzo wysoko na OLISie, pytaniem było tylko jak wysoko znajdzie się ten krążek. Płyta Palucha zdobyła sam szczyt, a zadania nie miała łatwego. Musiała pokonać oferowany każdemu, kto przyjdzie do Empiku album z piosenkami na święta. Zapewne gdyby nie to, podium należałoby do polskiego rapu, bo na trzecim i czwartym miejscu zadebiutowali odpowiednio – donGURALesko oraz RYMcerze.

Jakby tego było mało na siódmym pojawił się bardzo udany album „Nowy kolor' od Otsochodzi. W pierwszej dziesiątce zestawienia, gdyby nie wspomniana płyta „Best Christmas Ever” mielibyśmy same polskie produkcje, co jest wyczynem niezwykłym. Należy pamiętać, że jesteśmy jednym z tych krajów, w którym wciąż sprzedają się więcej płyt zagranicznych niż polskich. Czy pod koniec tego kwartału sytuacja się odwróciła – by o tym się przekonać musimy poczekać, aż ZPAV ogłosi oficjalne podsumowania 2017 roku.

(n) oznacza nowość na OLIS.

1. (n) Paluch – Złota owca

2. Różni wykonawcy – Empik prezentuje – Best Christmas Hits

3. (n) donGURALesko – Dom otwartych drzwi

4. (n) RYMcerze – Nie zmarnuj swojego życia

5. Kortez – Mój dom

6. Różni wykonawcy – Męskie Granie 2017

7. (n) Otsochodzi – Nowy kolor

8. Ania Dąbrowska – The Best Of

9. Maciej Maleńczuk – Maleńczuk gra Młynarskiego

10. Zbigniew Wodecki – The Best Of – Zacznij od Bacha

11. Ed Sheeran – Divide

12. Jaromir Nohavica – Poruba

13. George Michael – Twenty Five

14. Ed Sheeran – X

15. (n) Leszek Możdżer & Holland Baroque – Earth Particles

16. Hey – CDN.

17. Andrzej Piaseczny – O mnie, o tobie, o nas

18. Edyta Geppert – The Best Of

19. Depeche Mode – Spirit

20. Kuba Badach – Oldschool

21. Muzyka filmowa – Listy do M.3

22. Kafar – Panaceum 2: trzeba żyć

23. Anita Lipnicka & The Hats – Miód i dym

24. Sound’n’Grace – Życzenia

25. Ania Dąbrowska – Dla naiwnych marzycieli

26. Jessie Ware – Glasshouse

27. donGURALesko – Magnum Ignotum (preludium)

28. Taco Hemingway – Szprycer

29. Sting – 57th & 9th

30. (n) TGD – Kolędy świata 2

31. Queen – The Platinum Collection – Greatest Hits I, II, III

32. Kortez – Bumerang

33. Jazz Band Młynarski-Masecki – Noc w wielkim mieście

34. Sarius – Antihype

35. GrubSon – Gatunek L

36. Black Sabbath – The End

37. Imagine Dragons – Evolve

38. Sławomir – The Greatest Hits

39. Quebonafide – Egzotyka

40. (n) Różni wykonawcy – Gwiazdy na Święta

41. Alvaro Soler – Eterno Agosto

42. Artur Rojek – Koncert NOSPR

43. Stanisława Celińska – Świątecznie

44. ReTo – K R U K

45. (n) Adam Strug – Leśny bożek

46. Sam Smith – The Thrill Of It All

47. Arczi Szajka / Bonus RPK – Eksperyment

48. Różni wykonawcy – Siesta XIII – prezentuje Marcin Kydryński

49. Sting – The Best of 25 Years

50. One Direction – Made in the A.M.