- Od koncertu minęły cztery miesiące, a ja cały czas czuję emocje gdy wspominam co się tam wydarzyło. Morze ludzi śpiewających z nami każdy numer i bawiących się tak samo dobrze jak my... - mówi Krzysztof Sokołowski. Zespół, by zagrać na festiwalu musiał przebijać się przez eliminacje. Po zakończeniu Przystanku Woodstock 2017 wiele osób mówiło, że to ich występ pozostanie w pamięci fanów najdłużej.

Dla wielu osób fenomen i popularność zespołu jest wciąż zaskakująca. To sukces tworzony u podstaw.

- Nagrywając pierwszą płytę wychodziliśmy z założenia, że nie polecimy w żadnej stacji radiowej - opowiadał nam wokalista Krzysztof Sokołowski. - Nie dość, że gramy heavy metal, to jeszcze te teksty... Wprawdzie nasze kawałki pojawią się od czasu do czasu w eterze, ale nie oszukujmy się, dopóki nie gra cię RMF albo Radio ZET, to jakiegoś wybitnego zasięgu nie masz. Niemniej fajne jest to, że niektóre stacje przekonują się do Nocnego Kochanka. Nie zabiegamy jednak o to jakoś szczególnie. Skupiamy się raczej na YouTube i serwisach streamingowych - dodaje Sokołowski.

Tracklista CD/DVD:

1. Intro

2. Poniedziałek

3. Dżentelmeni metalu

4. Pigułka samogwałtu

5. Dziabnięty/Diabeł z Piekła

6. Zaplątany

7. Smoki i Gołe Baby

8. Karate

9. Pierwszego nie przepijam

10. Andżeju

11. Dziewczyna z Kebabem

12. Zdrajca Metalu

13. Minerał Fiutta

14. Gaduła Jurka

15. Wielki Wojownik

Dodatki DVD:

1. Slideshow

2. Wywiad z zespołem