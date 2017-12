W tym roku do konkursu zostało zgłoszonych 270 teledysków, które powstały w ciągu ostatniego roku. Jury w składzie: Jan Komasa, Tomasz Żąda, Łukasz Rusinek i Yach Paszkiewicz decyzję o Grand Prix, podjęło jednogłośnie.

Nagrodę zwyciężczyni odebrała osobiście. I jak przyznała, nie było to dla niej łatwe. „Mieszkam i pracuję w Paryżu. Od momentu, kiedy dowiedziałam się o nagrodzie, do Gali wręczenia nagród było 20 godzin. Ta nagroda ma dla mnie ogromne znaczenie. Być docenioną na festiwalu z tak bogatą tradycją i o takim prestiżu to jest coś” - powiedziała Kudela.

Nagrodę publiczności "Yach Opolan" otrzymał Maciej Grubiak - twórca teledysku do utworu "Miejsca, przedmioty, kształty" Marka Dyjaka.

Za najlepszy scenariusz jury uznało scenariusz Filipa Załuski do teledysku utworu „Feed Fire” grupy Eskimo. Statuetka w kategorii „zdjęcia” została przyznana grupie: Daniel Kanka, Jakub Sztuk i Dawid Szurmiej, za teledysk „Czerni się”, do utworu wykonywanego przez Karolinę Skrzyńską.

W kategorii "montaż" nagrodę otrzymał Paweł Czarnecki za utwór "Tranz I: JJ". Za najlepszą „Plastyczną aranżację przestrzeni” uznano teledysk do utworu „Deadly Queen”, zespołu Joy Pop, którego twórcami jest Emilia Gumańska i Joy Pop. Laureatem kategorii „animacja” został Wojciech Ostrycharz za teledysk do utworu Dream ON, zespołu Lion Shepard. W kategorii „kreacja aktorska” jury nagrodziło Daniela Olbrychskiego, który wystąpił w teledysku „Polsko” Krzysztofa Zalewskiego. Za „innowację” nagrodę główną w kategorii otrzymał Maciej Dydyński, twórca teledysku do utworu „Little Giant”, projektu Lasy.

W tym roku nagroda za reżyserię została przyznana Romanowi Przylipiakowi za teledysk do utworu „Far beyond the heliopause”, którego wykonawcą jest Dariusz Mazurkowski. Tegoroczna nagroda organizatorów "Drewniany Yach" została wręczona dyrektorowi Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, Jarosławowi Wasikowi, który po raz pierwszy wystąpił w roli gospodarza festiwalu. Dotychczas festiwal organizowano w Bydgoszczy i Gdańsku.

Jak podkreślają organizatorzy, Yach Film Festiwal to okazja do uchwycenia tego, co dzieje się na polskim rynku mediów muzycznych i uhonorowania najcenniejszych, najciekawszych, pionierskich i przełomowych prac. Podczas 25 dotychczasowych festiwali wręczono kilkaset statuetek dla najlepszych artystów, którzy stworzyli niezapomniane obrazy ilustrujące dzieła muzyki popularnej, muzyki poważnej, alternatywnej czy jazzu. (PAP)

autor: Marek Szczepanik

masz/ bos/