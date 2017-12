We wrześniu 2017 roku ukazała się pierwsza część "Made in Poland", stanowiąca zapis dźwiękowy koncertów legendarnej Pomarańczowej Trasy z 2016 roku.

Wydawnictwo, zawiera największe hity zespołu w spektakularnych wykonaniach, bardzo charakterystycznych dla zespołu. Na albumie znalazły się także utwory rzadko wykonywane przez zespół.

Druga część "Made in Poland" ukaże się już 15 XII 2017. "Made in Poland" to zwieńczenie 35-lecia działalności Kultu i swoiste podsumowanie dotychczasowej działalności zespołu.

Ciekawostką jest to, że wydawnictwo ukazało się także na płycie winylowej oraz kasecie magnetofonowej - to gratka zwłaszcza dla zagorzałych fanów i miłośników nietypowych brzmień.

Tracklista albumu składa się z następujących utworów:

1. Patrz

2. Niejeden

3. Brooklyńska Rada Żydów

4. Dziewczyna bez zęba na przedzie

5. Knajpa morderców

6. Oni chcą ciebie

7. Królowa życia

8. Post

9. 6 lat później

10. Generał Ferreira

11. Kołysanka stalinowska

12. To nie jest kraj dla starszych ludzi

13. Marianna

14. Poznaj swój raj

15. Ręce do góry

16. Jeśli zechcesz odejść - odejdź