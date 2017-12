"Album dedykujemy naszemu bratu, Chesterowi, który włożył w te koncerty całe serce i duszę" – napisali Joe Hahn, Dave Farrell, Rob Bourdon, Mike Shinoda i Brad Delson. Na płycie "One More Light Live" zamieścili 16 piosenek, które grupa Linkin Park wykonała podczas koncertów w 2017 roku, promując album "One More Light".

"Występy, które zagraliśmy wczesnym latem, były niesamowite. Chester mówił, że to chyba najlepsza trasa w naszej historii. Nastrój braterstwa na scenie, odbijał się też na naszych wzajemnych relacjach, na relacjach z fanami. Każdej nocy, zanim wyszliśmy na scenę, koncentrowaliśmy się i dzieliliśmy się uwagami, które właśnie wpadły nam do głowy. […] Chester nigdy nie zapominał, aby wyrazić swoją wdzięczność ekipie technicznej. Wszystkim tym, którzy podróżowali z nami i sprawiali, że mogliśmy realizować nasze marzenia. Bez nich spełnienie ich nie byłoby możliwe" - komentują muzycy.

Chester Bennington popełnił samobójstwo 20 lipca tego roku.

Tracklista:

1. Talking To Myself

2. Burn It Down

3. Battle Symphony

4. New Divide

5. Invisible

6. Nobody Can Save Me

7. One More Light

8. Crawling

9. Leave Out All The Rest

10. Good Goodbye Feat. Stormzy

11. What I've Done

12. In The End

13. Sharp Edges

14. Numb

15. Heavy

16. Bleed It Out