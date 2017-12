Czy potrzebna jest w Polsce kolejna nagroda fonograficzna? Oczywiście, bo każdy pretekst jest dobry, by dyskutować o muzyce, by jej słuchać, by o niej przypominać. Gdy wokół trwa szaleństwo podsumowań, my przygotowujemy się więc do pierwszej edycji Nagrody GaMa. Wiele ukazało się w tym roku znakomitych, ważnych, oryginalnych płyt – spróbujemy wskazać tę najlepszą - piszą twórcy nagrody, czyli redakcja Gazety Magnetofonowej.

W styczniu zostaną ogłoszone nominacje. Uroczystość wręczenia Nagrody GaMa, połączona z koncertami, odbędzie się 7 marca w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Gala odbędzie się przy współpracy z Krakowskim Biurem Festiwalowym. Jak zauważają komentatorzy - gala została zaplanowana przed datą wręczenia Fryderyków.

Gazeta Magnetofonowa jest magazynem muzycznym w całości traktującym o polskiej muzyce. Pierwszy numer został wydany w grudniu 2015 dzięki zbiórce crowdfoundingowej. Następne wydawane są już dzięki środkom ze sprzedaży i reklamy. Rektorem naczelnym jest Jarek Szubrycht.

Pojawienie się na rynku Gazety Magnetofonowej oraz magazynu Noise pokazało, że zapotrzebowanie na dobrze ukierunkowaną prasę muzyczną - wbrew powszechnej opinii - istnieje.